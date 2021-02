Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication Apple TV est conçue pour rassembler tous vos téléviseurs au même endroit. Il abrite le service dabonnement Apple TV + , mais il présente également des émissions dautres partenaires de diffusion en continu comme Prime TV et Disney +, ainsi que des milliers de films à acheter ou à louer.

Il existe des sections organisées pour vous aider à découvrir davantage ce que vous aimez, en fonction de ce que vous regardez sur toutes les différentes plates-formes, ainsi que des choix de léditeur pour choisir le meilleur de toutes les différentes plates-formes et faire le travail pour vous.

Lapplication Apple TV est disponible sur une gamme dappareils - pas seulement iPhone , iPad, Mac et Apple TV - mais également sur les appareils non Apple, y compris les téléviseurs intelligents Samsung, les téléviseurs LG, les appareils Roku et les appareils Amazon Fire TV.

Nous avons une fonctionnalité distincte qui se concentre sur le fonctionnement de lapplication Apple TV et tous les appareils sur lesquels elle est prise en charge, mais nous examinons ici comment utiliser lapplication Apple TV sur iPhone et iPad , avec quelques conseils et astuces pour vous aider à obtenir le meilleur parti.

Lapplication Apple TV comporte quatre onglets de navigation principaux en bas: Regarder maintenant, Originaux, Bibliothèque, Rechercher. Si vous commencez à regarder une émission ou un film via lapp Apple TV sur votre iPhone ou iPad, vous pourrez reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté sur tout autre appareil sur lequel vous ouvrez lapp Apple TV.

Pour ceux qui ont des AirPods , iOS 14 a introduit la commutation automatique afin que vous puissiez démarrer une émission ou un film sur votre iPhone, le récupérer sur votre iPad et continuer à écouter et à regarder, sans avoir à vous soucier des commandes.

Regardez maintenant est lendroit où vous trouverez des listes organisées comme `` Que regarder , `` Le meilleur de BBC iPlayer , `` Le meilleur de ITV Hub , `` Nouveau et remarquable , ainsi que la possibilité de parcourir le contenu par décennie, les choix de léditeur en fonction de votre humeur et parcourez le contenu par collection, comme Family Movie Night.

Toutes les émissions que vous ajoutez à partir de nimporte quel service pris en charge apparaîtront également en haut de la section Regarder maintenant dans une section Suivant. Cest un peu comme My List de Netlix, mais il vous montre tout de chaque plate-forme prise en charge.

Il existe également trois sections distinctes en haut de longlet Regarder maintenant: Films, Séries TV, Enfants. Dans la section Films, vous trouverez un certain nombre de sections différentes, telles que les meilleurs films, les prix à durée limitée, désormais disponibles à la location et les nouveautés remarquables, entre autres.

La section Émissions de télévision propose des sections telles que les faits saillants du jour, les séries Bingeworthy sur BBC iPlayer, Regarder des saisons entières, Rattraper maintenant et Reality Bites.

La section Enfants vous permet de trouver des émissions en fonction des personnages que vos enfants aiment, tels que Paw Patrol ou Hey Duggee. Il existe également des sections avec toutes les émissions de BBC iPlayer Kids, par exemple, les films à succès récents, les films familiaux à voir absolument et Milkshake! Favoris. Au bas de la section enfants se trouve la possibilité de sélectionner des tranches dâge, comme 2-4 ou 5-7, pour découvrir de nouvelles émissions que vos enfants pourront regarder.

Sans surprise, la section Originals de lapplication Apple TV est lendroit où vous trouverez tout le contenu Apple TV +. Il comporte également diverses sections, telles que les dernières sorties, les séries dramatiques, les séries comiques, les divertissements en famille et les longs métrages, entre autres. Vous pouvez également regarder les bandes-annonces des émissions et des films à venir.

La bibliothèque est lendroit où vous trouverez tous les films ou émissions que vous avez achetés via iTunes dans le passé. Il existe une section pour les émissions récemment achetées et une section pour les films récemment achetés, mais au-dessus de celles-ci, vous pouvez appuyer sur les émissions de télévision, les films, le partage familial et les genres pour accéder également à votre contenu acheté.

Longlet Partage familial ici vous permet de voir et de regarder tout ce que les membres de votre groupe de partage familial ont acheté en appuyant sur leur nom.

La section Recherche de lapplication Apple TV vous permet de rechercher une émission ou un film dans la barre de recherche en haut. Vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton "+ Ajouter" en haut afin dajouter une émission ou un film à votre liste Up Next qui apparaît dans longlet Regarder maintenant que nous avons mentionné.

La section Recherche comporte également diverses sections - comme Comédie ou Action - sur lesquelles vous pouvez appuyer pour révéler des films et des émissions appartenant à ces catégories.

Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti de lapp Apple TV sur iPhone et iPad.

Recherchez une émission que vous souhaitez regarder> Appuyez sur lémission dans la liste> Appuyez sur le bouton "+ Ajouter" en haut à droite. Il apparaîtra ensuite dans la section Up Next de longlet Watch Now.

Ouvrez lapplication Apple TV> Appuyez sur lémission que vous souhaitez télécharger ou recherchez-la> Sélectionnez Télécharger sil sagit dun film> Ou sélectionnez licône de téléchargement pour chaque épisode dune émission télévisée.

Ouvrez lapp Apple TV> Appuyez sur votre profil dans le coin supérieur droit> Effacer lhistorique de lecture.

Vous pouvez essayer gratuitement lune des chaînes Apple TV pendant sept jours. Chacun a ses propres frais dabonnement mensuel après la période du parcours, mais ils ont également tous leurs propres spectacles.

Ouvrez lapp Apple TV> Appuyez sur longlet Regarder maintenant> Faites défiler jusquà Chaînes> Appuyez sur la chaîne que vous souhaitez essayer> Essayez [Chaîne] gratuitement.

Ouvrez lapplication Apple TV> Appuyez sur longlet Regarder maintenant> Appuyez sur Enfants en haut> Faites défiler vers le bas> Sélectionnez 2-4 ans, 5-7 ans ou 8-10 ans.

Ouvrez lapp Apple TV> Appuyez sur longlet Regarder maintenant> Appuyez sur Tout voir dans la section Que regarder.

Pour accéder au contenu acheté dun membre de la famille, il devra faire partie de votre groupe familial.

Ouvrez lapp Apple TV> Appuyez sur Bibliothèque> Partage familial> Sélectionnez le contenu de la personne que vous souhaitez voir> Sélectionnez le contenu que vous souhaitez regarder.

Vous pouvez effectuer une recherche par un service compatible - comme Amazon Prime - pour voir les meilleurs résultats obtenus pour ce service. Vous pouvez ensuite ajouter une émission ou un film du service à votre liste Up Next, ou vous pouvez le regarder via lapplication du service respectif. Netflix nest pas encore compatible.

Ouvrez lapplication Apple TV> Appuyez sur longlet Rechercher en bas> Rechercher le service> Sélectionnez entre les meilleurs résultats, les films et les émissions de télévision.

Les iPhone et iPad dApple vous permettent de connecter deux ensembles dAirPod. Vous pouvez ensuite partager laudio tout en regardant un écran. Idéal pour prendre lavion par exemple.

Ouvrez lapplication des paramètres sur votre iPhone ou iPad> Faites défiler jusquà Apple TV> Activez ou désactivez Utiliser les données mobiles dans la section des options de diffusion en continu.

Ouvrez lapplication des paramètres sur votre iPhone ou iPad> Faites défiler jusquà Apple TV> Activez ou désactivez Utiliser les données mobiles dans la section des options de téléchargement.

Pour trouver du contenu 4K HDR - que vous pouvez ensuite acheter ou louer et regarder sur un téléviseur 4K HDR compatible: Ouvrez lapplication Apple TV> Appuyez sur Rechercher> Appuyez sur Films maintenant en 4K HDR.

