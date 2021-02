Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait lancer la série iPhone 13 dans la seconde moitié de 2021 et la rumeur la plus récente suggère quelle pourrait être accompagnée dun écran permanent.

La vidéo - qui provient du leaker Max Weinbach via EverthingApplePro - affirme que liPhone 13 aura un affichage permanent qui affichera des icônes, comme la batterie et lhorloge, même lorsque lécran est verrouillé.

Weinbach affirme que les notifications apparaîtront toujours sur lécran de verrouillage "en utilisant une barre et des icônes", mais lécran entier ne sallumera pas comme il le fait actuellement. Il a dit: "Au lieu de cela, il laffichera comme vous en avez lhabitude en ce moment, sauf en baisse et seulement temporairement."

Les écrans toujours allumés ne sont pas nouveaux. Les appareils Android en ont depuis des années. Apple a également publié un affichage permanent sur lApple Watch Series 5 en 2019, il ne serait donc pas trop surprenant de voir la technologie arriver également sur liPhone.

Weinbach nindique pas si tous les modèles diPhone 13 bénéficieront de laffichage permanent. Il est possible que cela ne concerne que les modèles Pro, étant donné quApple noffre pas laffichage permanent sur l Apple Watch SE moins chère.

Son rapport mentionne également un mode dastrophotographie automatique lorsque des étoiles ou la lune sont détectées venant sur liPhone 13 et un réseau daimants MagSafe plus puissant. De plus, le lancement des AirTags à longue rumeur aurait eu lieu en mars ou en avril dans la vidéo et l Apple Watch Series 7 a également été mentionnée, Weinbach dissipant les rumeurs de surveillance du glucose.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant liPhone 13 dans notre fonction distincte , ainsi que sur les AirTags et l Apple Watch Series 7 .

Écrit par Britta O'Boyle.