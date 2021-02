Un étui pour liPhone 12 mini: pourquoi Apple ne devrait pas annuler son téléphone compact

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une tendance pour les téléphones plus grands a dominé le marché des smartphones pendant plusieurs années, mais Apple a tout de même lancé le ravissant iPhone 12 mini de 5,4 pouces en 2020.

La rumeur veut que ce soit le premier et le dernier modèle compact du genre. Il a été rapporté que la société prévoyait darrêter la production de liPhone mini au deuxième trimestre de 2021, ce qui, à notre avis, serait une très triste nouvelle.

Voici pourquoi Apple ne devrait pas annuler la mini-ligne iPhone.

Cela peut surprendre ceux qui lisent ceci sur leurs énormes appareils plus de 6,5 pouces, mais tout le monde ne veut pas dun téléphone massif. Oui vraiment. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui le font - cest pourquoi les petits téléphones ont disparu au cours des dernières années - mais beaucoup de gens ne sont pas tout le monde.

LiPhone 12 mini aurait représenté 6% des ventes diPhone entre octobre et novembre 2020, selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) . Mais - même si ce rapport nest pas des chiffres officiels dApple - cest toujours un possible 6% et quand vous parlez de ventes diPhone, cela fait encore beaucoup dappareils et beaucoup de gens se promènent bien avec leur iPhone 12 mini. dans leurs poches.

LiPhone 12 mini est une puissance absolue. Lappareil compact et super mignon a la même puissance que le reste de la série iPhone 12 , y compris les modèles Pro, de sorte que ceux qui veulent un appareil plus petit nont pas à faire de compromis. Apple a fait ce que Sony Mobile proposait avec ses modèles Compact.

L iPhone SE est peut-être compact aussi, mais vous faites des compromis sur limmobilier à lécran avec le SE, ainsi que sur les capacités de la puce et de lappareil photo, et le SE nest pas non plus 5G, vous perdez donc la pérennité des offres mini.

Nous sommes passés de l iPhone 11 Pro à liPhone 12 mini et il ny a pas un jour qui passe sans que lécran plus grand ne nous manque. Oui, nous manquons la finition plus haut de gamme du Pro et le téléobjectif de la caméra était également pratique, mais il y a quelque chose de très rafraîchissant dans un appareil plus petit.

Le mini est un vrai délice à tenir dans la main et pouvoir faire les choses facilement dune seule main est fantastique. Il est si léger - étonnamment - et confortable que nous aurions vraiment du mal à revenir à un appareil plus grand.

Les petits téléphones sont nostalgiques. Ils nous ramènent à lépoque où les Nokia 3310 et Motorola Razrs dominaient le monde.

Ces deux appareils ont fait un retour avec une nouvelle technologie - écrans tactiles et écrans pliants - des décennies plus tard, il y a donc certainement un argument pour que liPhone mini remplisse également une partie du quota nostalgique, mais à un niveau plus pratique.

Nous abandonnons beaucoup moins liPhone 12 mini que les téléphones plus grands précédents que nous possédions. Cela tient tellement mieux dans la main, mais ce nest pas seulement parce que nous avons des mains plus petites. Des amis aux mains plus grandes ont dit la même chose.

LiPhone mini est juste plus gérable. De plus, il ne tire pas votre jean lorsque vous marchez parce quil est si lourd que cest aussi une victoire.

LiPhone 12 mini est différent de la norme. Parfois, la norme est excellente, mais il ny a pas de mal à aller contre la foule. Cela rend tout un peu plus excitant quand il y a de la variété.

Ironiquement, le slogan dAndroid "Soyez ensemble. Pas la même chose", en est un parfait résumé. LiPhone mini vous permet dêtre avec les derniers iPhones, mais pas les mêmes, offrant un choix pour tout le monde sur le marché dun iPhone.

Ne vous méprenez pas, 699 £ cest encore beaucoup dargent, mais le nom «mini» fait référence à sa taille et non à ses spécifications, vous payez donc moins que la plupart des produits phares parce quil est plus petit, pas parce quil est moins puissant.

Pour cet argent, vous obtenez exactement les mêmes spécifications que le plus grand iPhone 12 . La même caméra, la même puissance, les mêmes options de stockage, les mêmes options de couleur, le même design, le même niveau détanchéité.

Lorsque Apple a lancé le téléphone, Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial dApple, a déclaré: «[Les] iPhone 12 et iPhone 12 mini portent le design à un nouveau niveau dans un nouveau facteur de forme aussi beau que durable, et il est plus facile que jamais pour les clients de trouver liPhone parfait pour sadapter à leur style de vie. "

Bien que ce soit bien sûr un discours marketing, le facteur de forme de liPhone 12 mini est durable dans notre expérience et il donne aux clients le choix et cest ce que nous aimons le plus: loption. Nous ne suggérons pas que tout le monde voudra des petits et des compacts, mais pour ceux qui le veulent, pourquoi ne devraient-ils pas être pris en charge aussi, même si les ventes ne sont pas révolutionnaires?

Britta O'Boyle