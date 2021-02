Comment déverrouiller votre iPhone Face ID avec Apple Watch lorsque vous portez un masque facial

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple teste une nouvelle fonctionnalité pour liPhone qui vous permet de déverrouiller votre téléphone même si vous portez un masque facial. Le hic, cest que vous devez porter une Apple Watch pour que cela fonctionne.

Avant daller plus loin, cela nest certainement pas encore disponible sur votre iPhone.

Il est actuellement dans la version bêta du développeur iOS 14.5, donc il sera probablement publié en tant que version bêta publique avant une version complète - nous pensons que nous parlons de semaines plutôt que de mois. Il est probable quApple peaufinera la fonctionnalité pour la rendre plus efficace à la suite des commentaires.

Nous avons expérimenté cette fonctionnalité ces derniers jours, voici donc notre guide sur son fonctionnement. La plupart du temps, vous déverrouillerez toujours de la manière normale, mais lorsque vous avez votre masque, cest utile et nous avons pu accéder à notre téléphone avec succès lorsque nous avons été masqués dans un magasin.

Nous mettrons à jour cet article avec toutes les modifications une fois que la fonctionnalité sera disponible publiquement.

Nous devons porter des masques pour le moment et le problème est que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas vraiment avec eux. Cela a été un problème particulier avec les nouveaux iPhones (iPhone X, XS, XR, 11, 12) qui reposent sur Face ID.

Bien sûr, les iPhones Touch ID se déverrouillent toujours de la même manière quils lont toujours fait et, en effet, il a été dit quApple allait réintroduire Touch ID dune manière ou dune autre dans plus diPhones pour contrer ce problème (peut-être sur le bouton veille / réveil. comme sur liPad Air). Cependant, cette mise à jour devrait éliminer ces rumeurs.

Désormais, il est possible denregistrer une autre ressemblance sur votre iPhone et certains utilisateurs ont signalé à Pocket-lint quils avaient pu faire en sorte que leur téléphone les reconnaisse même avec un masque. Mais ce nest pas si facile et Apple devait donc trouver une solution de contournement.

Cette solution de contournement utilise une Apple Watch de la même manière que vous pouvez obtenir la montre pour déverrouiller un Mac (Préférences Système> Sécurité et confidentialité dans macOS si vous souhaitez configurer cela).

Face ID fonctionne exactement comme vous vous en doutez avec le nouveau logiciel. Ce comportement est similaire à lutilisation de lApple Watch pour déverrouiller votre Mac qui est disponible depuis un certain temps.

Votre montre devra être à proximité immédiate de votre iPhone. Cependant, loption ne sera pas activée automatiquement - vous devrez lactiver dans Paramètres> ID de visage et code daccès sur votre iPhone.

Sous Déverrouiller avec Apple Watch, il y aura une bascule pour activer la fonctionnalité. Bien entendu, lApple Watch en question doit être couplée à votre iPhone pour quelle fonctionne.

La fonctionnalité nécessitera également linstallation de la mise à jour watchOS 7.4 sur votre Apple Watch - elle sera disponible pour vous dans lapplication Apple Watch une fois que vous aurez installé iOS 14.5 sur votre iPhone. Il ne sinstalle pas automatiquement simplement parce que vous avez installé iOS 14.5 sur votre iPhone.

Si iOS 14.5 est installé mais pas watchOS 7.4, la bascule sera grisée dans Paramètres> Face ID & Passcode comme vous pouvez le voir ici:

Une fois configurée, il existe un ensemble de circonstances spécifiques dans lesquelles cette fonctionnalité entrera en vigueur.

Face ID détecte un masque ou un visage partiellement couvert, pas un visage complet.

Votre Apple Watch est à votre poignet et déverrouillée (vous avez donc entré le code daccès).

Vous devez avoir un mot de passe activé sur votre montre si vous ne lavez pas déjà fait et votre Apple Watch doit avoir la détection du poignet activée. Ceci est activé par défaut mais peut être désactivé.

Après avoir déverrouillé votre téléphone, Apple Watch vous donnera des commentaires haptiques pour vous informer que votre iPhone a été déverrouillé et quil saffichera également à lécran.

Il existe également un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour reverrouiller votre téléphone dans le cas peu probable où il se serait déverrouillé accidentellement.

Ce processus fonctionnera également avec Apple Pay - vous navez donc pas besoin de retirer votre masque lorsque vous êtes au comptoir. Le remplissage automatique et les achats de lApp Store, de liTunes Store et de Safari nécessiteront toujours la saisie de votre mot de passe.

La nouvelle fonctionnalité fait partie de plusieurs nouvelles améliorations à venir dans iOS 14.5 / iPadOS 14.5, notamment les mises à jour de Siri, la prise en charge des contrôleurs de jeu Xbox et PlayStation de dernière génération et les commandes de suivi des applications vous donnant le pouvoir dempêcher les développeurs de vous suivre dans les applications. La double SIM mondiale 5G est également prise en charge.

Une prévision minute par minute arrive également sur lapplication Météo au Royaume-Uni après avoir été précédemment disponible aux États-Unis. Il sagit de lintégration dune partie de lapplication Dark Sky achetée par Apple lannée dernière .

De plus, dans iPadOS 14.5, des améliorations ont également été apportées à la reconnaissance de lécriture manuscrite et au Scribble, notamment la prise en charge du portugais, du français, de litalien, de lallemand et de lespagnol.

Écrit par Dan Grabham.