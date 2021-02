Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé Live Photo en 2015, dans le but de vous assurer de ne jamais manquer le moment idéal lorsque vous prenez une photo avec votre iPhone .

Lorsque Live Photo est activé, votre iPhone capturera quelques images de la vidéo avant et après avoir appuyé sur le déclencheur et sélectionnera automatiquement limage quil considère comme la «photo clé».

Parfois, cependant, ce que votre iPhone considère comme la photo clé, ou la meilleure photo, nest pas toujours ce que vous choisiriez. Voici comment modifier ou modifier limage Live Photo sélectionnée, ainsi que quelques autres conseils et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti de Live Photos.

Si vous avez maintenu votre écran enfoncé sur une photo en direct pour regarder un moment capturé, vous avez peut-être décidé quil y a une autre photo dans les cadres prises que vous souhaitez retirer plutôt que celle sélectionnée par Apple.

Pour modifier la photo sélectionnée dune Live Photo:

Ouvrez la photo en direct dans lapplication Photos Appuyez sur Modifier dans le coin supérieur droit Appuyez sur licône Live Photo en bas de votre écran (trois cercles lun dans lautre) Faites glisser les cadres dans la photo en direct pour choisir votre alternative Appuyez sur Créer une photo clé Un petit point blanc apparaîtra au-dessus de limage originale sélectionnée si vous souhaitez revenir en arrière Appuyez sur Terminé dans le coin inférieur droit lorsque vous avez choisi votre nouvelle image

Les Live Photos sont faciles à utiliser, mais il existe quelques trucs et astuces qui vous aideront à en tirer le meilleur parti. Vous pouvez également accéder à notre fonctionnalité complète de conseils et astuces Apple Photos pour obtenir des conseils plus généraux pour tirer le meilleur parti de vos photos sur iPhone.

Il est facile denregistrer une photo en direct sous forme de vidéo, une fois que vous savez comment faire.

Dirigez-vous vers lapplication Photos> Appuyez sur la photo en direct que vous souhaitez transformer en vidéo> Appuyez sur licône de partage (carré avec flèche) dans le coin inférieur gauche> Enregistrer en tant que vidéo.

Toutes les photos prises sur votre iPhone ne seront pas des Live Photo, mais il est facile de trouver celles qui le sont.

Dirigez-vous vers lapplication Photos> Appuyez sur Rechercher dans le coin inférieur droit> Tapez Live Photos dans la barre de recherche en haut> Appuyez sur Live Photos dans les résultats> Voir tout.

Si vous souhaitez activer Live Photos ou les désactiver si vous nêtes pas fan, cest également facile. Noubliez pas que Live Photos ne fonctionne que dans le rapport hauteur / largeur standard - ils ne fonctionneront pas pour les photos carrées par exemple.

Ouvrez lapplication Appareil photo> Appuyez sur licône Live Photos en haut à droite. Lorsque la ligne diagonale traverse licône, Live Photos est désactivé. Lorsquil ny a pas de ligne diagonale, Live Photos est activé.

Les photos en direct sont livrées avec un choix de trois effets: Boucle, Rebond et Exposition longue. Tous les trois vous permettent de créer une photo animée à partir de Live Photo. Vous pouvez en savoir plus sur les trois effets, ce quils offrent et comment les partager dans notre fonction distincte . Voici un guide rapide sur la façon de trouver les effets:

Problèmes de Stadia, examen de Garmin Instinct Solar et plus - Podcast Pocket-lint 89 Par Rik Henderson · 9 Février 2021

Ouvrez lapplication Photos> Appuyez sur la photo en direct que vous souhaitez transformer en photo en mouvement> Faites glisser vers le haut depuis le bas de la photo> Appuyez sur Boucle, Bounce ou Longue exposition dans les options sous limage. Pour revenir à Live Photo, suivez les mêmes étapes et appuyez sur Live Photo.

Écrit par Britta O'Boyle.