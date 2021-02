Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les quatre modèles Apple iPhone 13 qui devraient arriver dans la seconde moitié de 2021 seraient tous équipés dun objectif de caméra ultra large amélioré.

Selon les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas OMalley dans une note aux investisseurs partagée avec MacRumours , liPhone 13 mini, liPhone 13, liPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max verront tous un capteur ultra large avec une ouverture f / 1,8 plus large.

Tous les modèles diPhone 12 ont actuellement un objectif ultra grand angle avec une ouverture f / 2.4, de sorte que les modèles diPhone 13 devraient être bien mieux équipés pour la photographie en basse lumière si les analystes ont raison, avec une ouverture plus large permettant plus de lumière.

La rumeur soutient un rapport précédent de lanalyste Apple Ming-Chi Kuo, qui affirmait en novembre 2020 quun objectif de caméra ultra grand angle amélioré avec une ouverture f / 1,8 arrivait sur les modèles iPhone 13, bien quil ait spécifié les modèles Pro plutôt que tous quatre. Kuo a déclaré que les quatre modèles verraient la mise à niveau en 2022 à la place.

De plus, les analystes de Barclays ont déclaré que liPhone 13 Pro serait livré avec le téléobjectif amélioré de l iPhone 12 Pro Max , réalignant les modèles Pro en termes de spécifications.

Les modèles Apple iPhone 13 - ou les modèles iPhone 12S comme on les appelle également - devraient arriver à un moment donné en septembre 2021.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant les modèles jusquà présent dans notre fonction distincte , mais pour résumer jusquà présent, les tailles daffichage devraient rester les mêmes que celles des modèles iPhone 12 et la fonction de stabilisation du capteur de liPhone 12 Pro Max est dite pour venir à plus de modèles.

