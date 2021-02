La dernière mise à jour iOS révèle le coin dans lequel Apple sest sauvegardé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle que vous pourrez déverrouiller votre iPhone avec un masque , grâce à la vérification de votre Apple Watch, a été largement saluée par les utilisateurs diPhone.

Alors que beaucoup doivent porter des masques lorsquils sont en public, le système de déverrouillage de Face ID dApple a fait face à de nouveaux défis au cours de lannée dernière, voyant un mélange de certains recourant à taper des mots de passe et dautres tirant leur masque pour authentifier des fonctions comme Apple Pay.

Heureusement, ceux qui possèdent également lApple Watch pourront déverrouiller leur téléphone avec un masque, à condition quils portent la montre et quelle soit déverrouillée. Cest un excellent compromis non seulement pour les conditions actuelles que beaucoup dentre nous vivent, mais pour ceux qui vivent dans des régions où le port de masque est courant.

Cette dernière mise à jour arrive à un moment où il y a des rumeurs tourbillonnantes sur Apple utilisant un système dempreintes digitales sous-écran sur les futurs appareils.

Il est difficile de déterminer sil sagit dun fil de rumeur fiable ou simplement dun vœu pieux compte tenu de la dernière année de port de masque, mais voyons comment tout cela pourrait se dérouler.

Apple a introduit Face ID sur liPhone X en 2017. La société Cupertino a apporté des changements radicaux pour le nouveau modèle à lépoque, en introduisant la célèbre encoche - qui persiste à ce jour.

Face ID sest également répandu sur liPad Pro, mais Apple na pas utilisé cette technologie sur tous ses appareils. LiPhone SE - basé sur un design beaucoup plus ancien - sen tient aux empreintes digitales comme le fait le MacBook, avec un capteur Touch ID intégré au clavier.

Il existe une disparité inhabituelle dans les approches biométriques dune entreprise qui a généralement tous ses canards daffilée.

Le système didentification de visage dApple a besoin à la fois de lappareil photo et du projecteur de points et cest ce qui vit dans lencoche en haut de lécran de liPhone, cest pourquoi Apple saccroche à ce design à partir de 2017.

Ce qui était révolutionnaire à lépoque et largement copié par les fabricants dAndroid, semble désormais démodé, la plupart des concurrents ayant utilisé des encoches plus petites et plus récemment des perforations, pour une intrusion minimale de laffichage.

Les capteurs dempreintes digitales sous-écran sont une technologie bien établie et il serait facile pour Apple de réintroduire Touch ID sur ses téléphones, ce qui lui permettrait de réduire ou de supprimer complètement lencoche, mais ce nest pas une décision à prendre à la légère.

Des sources rapportant des rumeurs dutilisation de Touch ID via lécran disent quApple ne fera pas cette démarche à moins quelle ne soit aussi sécurisée que les implémentations précédentes. Cest une excellente prémisse, mais en réalité, les solutions biométriques ne sont aussi sécurisées que le code PIN ou le mot de passe utilisé comme sauvegarde, donc cela pourrait être un point discutable.

Lautre considération, bien sûr, est dadapter linterface utilisateur à tout ce que vous remplacez lencoche. Actuellement, Apple a iOS fonctionnant parfaitement autour de lencoche ou, sur liPhone SE et liPad, en utilisant lensemble de lécran.

Si Apple supprimait complètement lencoche, cela soulèverait la question de savoir où et comment la caméra frontale a été mise en œuvre - et comment vous obtenez iOS pour contourner ce problème?

Pour Android, dans certains cas, rien nest fait du tout pour accueillir le trou de perforation - il y a juste un trou dans linterface utilisateur, un morceau manquant dune application, un film avec un cercle noir. Ce nest pas ainsi quApple fait les choses - bien quil y ait toujours une entaille dans le côté des films, alors peut-être que ce sera la réponse.

Une solution potentielle pourrait être une caméra sous-écran, mais une mise en œuvre précoce sur les appareils Android suggère à nouveau quelle noffrira pas actuellement la qualité quApple exigerait.

Cela voit Apple reculé dans un coin de sa propre fabrication, cerné par une conception prenant en charge une excellente solution dun côté, et un manque de solutions technologiques éprouvées de lautre.

Un nouveau système Touch ID basé sur un scanner dempreintes digitales sous-écran pourrait obtenir une introduction transparente dans liPhone 13 et vous ne sauriez même pas quil était là. Mais en auriez-vous même besoin au-delà de la pandémie actuelle?

Apple va-t-il vraiment séloigner dune solution facile à utiliser, sécurisée, incroyablement pratique et appréciée de ses utilisateurs? Si quoi que ce soit, Apple devrait ajouter Face ID à ses iPad et Mac pour rendre ces expériences plus transparentes - parce que Touch ID sur un iPad nest vraiment pas si pratique que cela, Windows a une connexion faciale depuis des années et il y a beaucoup de cadre pour accueillir le visage Matériel didentification sur un Mac ou un iPad.

Ce qui est clair, cest que la voie à suivre nécessite de minimiser le matériel Face ID pour passer de lancienne encoche. Cest ce que les rumeurs suggèrent actuellement - une encoche plus petite prenant en charge Face ID et Touch ID sous lécran pour prendre en charge les empreintes digitales.

Cest une façon de sortir de ce coin, mais comme nous le savons, Apple nintroduit pas de technologies sur un coup de tête et quel que soit le mouvement effectué, il est susceptible de créer une priorité pour les 5 prochaines années diPhones.

