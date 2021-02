Quoi de neuf dans iOS 14.5 et iPadOS 14.5?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié la première version bêta diOS 14.5 et iPadOS 14.5 iOS et macOS pour les développeurs à tester.

En plus des versions bêta du développeur, Apple a annoncé le déploiement des précipitations de lheure suivante - une fonctionnalité lancée aux États-Unis avec iOS 14 - au Royaume-Uni et en Irlande. Disponible dans lapplication Météo et dans le widget Météo, la fonctionnalité est essentiellement un nouveau graphique qui montre une prévision minute par minute de la pluie ou de la neige au cours de la prochaine heure.

Quoi quil en soit, voici toutes les nouvelles fonctionnalités à venir sur votre iPhone ou iPad.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger le profil de la première version bêta du développeur à partir du centre de développement Apple. Les futures versions bêta seront disponibles en direct.

Vous pouvez maintenant déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque - mais la fonctionnalité ne fonctionne que sur iPhone (pas iPad) et nécessite une Apple Watch. Votre montre déverrouille essentiellement votre iPhone lorsque vous essayez dutiliser Face ID tout en portant un masque qui couvre à la fois votre bouche et votre nez.

Remarque: lApple Watch doit être à votre poignet et déverrouillée.

Apple a déclaré que les développeurs doivent désormais obtenir votre autorisation avant de vous suivre, et que vous pouvez voir ou modifier les applications auxquelles vous avez donné lautorisation dans les paramètres.

Vous pouvez maintenant demander à Siri dappeler vos contacts durgence.

Lors de lexécution diOS / iPadOS 14.5, votre iPhone et iPad peuvent prendre en charge les derniers contrôleurs de jeu Xbox et Playstation.

Nan. Apple a déclaré avoir étendu les fonctionnalités de reconnaissance de lécriture manuscrite et de Scribble sur iPad pour prendre en charge le portugais, le français, litalien, lallemand et lespagnol. Cela signifie quavec un Apple Pencil, vous pouvez écrire à la main dans ces langues dans nimporte quel champ de texte, ainsi que sélectionner, couper et coller facilement du texte dans un autre document sous forme de texte tapé.

En outre, Apple a inclus des «améliorations» à des fonctionnalités supplémentaires, telles que Partager ETA dans CarPlay et la prise en charge globale de DualSIM 5G.

