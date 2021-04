Comment lidentifiant de visage de votre iPhone fonctionnera avec les masques - mais uniquement si vous portez une Apple Watch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Votre iPhone Face ID pourra bientôt se déverrouiller même si vous portez un masque. Cependant, il y a un problème en ce sens quil ne le fera que si vous portez une Apple Watch qui est associée au téléphone et déverrouillée.

Lun des problèmes liés au port de masques faciaux sur la bouche et le nez est que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas vraiment avec eux. Cela a été un problème particulier avec les nouveaux iPhones (iPhone X, XS, XR, 11, 12) qui reposent sur Face ID .

Mais cela est sur le point de changer avec la prochaine itération d iOS 14 , version 14.5. Il est maintenant disponible en version bêta pour les développeurs pour ceux qui y ont accès et sera accessible au public au cours des prochaines semaines. iOS 14 est sorti pour la première fois en septembre .

Apple nous dit que Face ID fonctionne exactement comme vous vous en doutez avec le nouveau logiciel. Votre Apple Watch vous donnera des informations haptiques pour vous informer que votre iPhone a été déverrouillé. Ce comportement est similaire à lutilisation de lApple Watch pour déverrouiller votre Mac qui est disponible depuis un certain temps. Une fois de plus, votre montre devra être à proximité de votre iPhone.

Ce processus fonctionnera également avec Apple Pay - vous navez donc pas besoin de retirer votre masque lorsque vous êtes au comptoir, ce qui va plutôt à lencontre du point de porter un masque en premier lieu. Cependant, pour les achats et laccès à saisie automatique des mots de passe App Store, iTunes Store et Safari, vous devrez toujours entrer votre code daccès.

Cependant, il semble que loption ne sera pas activée automatiquement - vous devrez lactiver dans Paramètres> ID de visage et code daccès sur votre iPhone.

Bien sûr, les iPhones Touch ID se déverrouillent toujours de la même manière quils lont toujours fait.

La nouvelle fonctionnalité fait partie de plusieurs nouvelles améliorations à venir dans iOS 14.5 / iPadOS 14.5, y compris les mises à jour de Siri, la prise en charge des contrôleurs de jeu Xbox et PlayStation de dernière génération et les commandes de suivi des applications vous donnant le pouvoir dempêcher les développeurs de vous suivre dans les applications. La double SIM mondiale 5G est également prise en charge.

Une prévision minute par minute arrive également sur lapplication Météo au Royaume-Uni après avoir été précédemment disponible aux États-Unis. Il sagit de lintégration dune partie de lapplication Dark Sky achetée par Apple lannée dernière .

De plus, dans iPadOS 14.5, il existe également des améliorations pour la reconnaissance de lécriture manuscrite et le scribble, notamment la prise en charge du portugais, du français, de litalien, de lallemand et de lespagnol.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Stuart Miles.