(Pocket-lint) - Apple aurait commencé à travailler sur un iPhone pliable et testerait même une version intégrée de Touch ID.

Selon Bloomberg , la société basée à Cupertino est dans des années avant de lancer un appareil pour les consommateurs, car elle ne fonctionne que sur lécran à ce stade et na pas commencé le reste du téléphone. Les premiers prototypes ressemblent beaucoup à des écrans pliables déjà disponibles chez des fabricants tels que Samsung et Motorola , et dautres. Mais Apple veut une "charnière invisible" pour la plupart.

Un écran se déplierait à environ la taille de l iPhone 12 Pro Max , bien que plusieurs tailles décran soient toutefois discutées.

Bloomberg a également déclaré que liPhone 2021 pourrait être équipé dun capteur dempreintes digitales intégré à lécran. Gardez à lesprit que Bloomberg affirme depuis 2019 quApple explore cette fonctionnalité. Cependant, étant donné que Face ID ne fonctionne pas tout à fait avec les masques faciaux, Apple est peut-être maintenant sérieux à lidée de lajouter. La société na pas dit si elle était intéressée par le Touch ID intégré à lécran, sans parler des téléphones pliables.

Enfin, Bloomberg a déclaré quApple avait parlé de supprimer le port Lightning et de sen tenir au chargement sans fil uniquement sur certains modèles diPhone. En outre, les AirTags d Apple, dont les rumeurs sont longues , seraient lancés cette année et liPad Pro pourrait être rafraîchi avec un mini écran LED .

Ajoutez tout cela et Apple pourrait planifier des mises à jour sérieuses de ses produits, certaines plus éloignées que dautres, bien sûr.

