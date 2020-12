Apple a apparemment commencé à travailler sur son propre modem iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bien que la série actuelle diPhone 12 utilise des modems cellulaires de Qualcomm , cest un secret de polichinelle quApple développe le sien.

Après tout, la stratégie dApple est claire pour tous : elle aime développer des choses en interne en ce qui concerne les chipsets et, bien sûr, nous ne faisons que le voir en action avec la transition du Mac vers Apple Silicon .

Le travail a apparemment été confirmé lors dune réunion publique dApple avec des employés par Johny Srouji, responsable des technologies matérielles chez Apple.

Intel a acheté la division modem et le savoir-faire dIntel lannée dernière, la fin dune longue série dévénements qui avaient vu Apple acheter des modems 4G à Intel à la suite dune brouille avec Qualcomm. Après de multiples batailles juridiques, la guerre entre Apple et Qualcomm a été étouffée lorsquil est devenu évident quIntel était incapable de développer un modem 5G efficace, ce que Qualcomm est sans doute le leader mondial. Mais il était assez clair à lépoque que le passage à Qualcomm pour LiPhone 12 et plus serait court.

Les derniers chipsets Snapdragon 888 de Qualcomm comportent le modem X60 de la société entièrement intégré au silicium et cest également ce quApple voudra faire, de sorte que le modem est intégré directement sur le SoC de la série A. Bien sûr, nous sommes sur A14 pour le moment et cela ne se produira pas avant au moins quelques années, nous cherchons donc probablement à A16 ou A17 en 2022 ou 2023 pour un lancement.

Selon Bloomberg , Srouji a déclaré ce qui suit: "Cette année, nous avons lancé le développement de notre premier modem cellulaire interne qui permettra une autre transition stratégique clé", a-t-il déclaré. "Des investissements stratégiques à long terme comme ceux-ci sont un élément essentiel pour permettre nos produits et nous assurer que nous disposons dun riche pipeline de technologies innovantes pour notre avenir."

Écrit par Dan Grabham.