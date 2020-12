Apple iPhone pourrait enfin proposer un zoom périscope en 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple aime faire de grandes déclarations sur les systèmes de caméras quelle intègre dans ses téléphones, mais il faut souvent quelques années avant que lentreprise adopte certaines des dernières technologies proposées ailleurs.

La dernière suggestion est quApple pourrait envisager dinclure le zoom périscope dans un appareil en 2022 - probablement quelque chose qui serait réservé au modèle iPhone Pro Max.

Le périscope ou le zoom plié fonctionne en changeant le trajet de la lumière de directement à travers les lentilles dans le capteur, en le pliant de 90 degrés - doù son nom. Cela permet une plus grande gamme dobjectifs qui peut être logée sans avoir besoin dun téléphone épais.

Lutilisation de ce type dobjectif a été montrée pour la première fois par Oppo en 2017 , mais cest vraiment le Huawei P30 Pro 2019 qui la utilisé avec un effet dévastateur, permettant des images téléobjectif claires qui étaient auparavant impossibles sur un smartphone.

Par la suite, de nombreuses marques ont suivi, dont Samsung en 2020 avec le Galaxy S20 Ultra .

Pour liPhone, ce serait loccasion dapporter quelque chose de nouveau à loffre iPhone, en ouvrant la photographie au téléobjectif plus longue, mais il faudrait une refonte de certains des boîtiers dobjectif à larrière du téléphone, ce qui est peu probable en 2021, en raison au lancement dun nouveau design pour l iPhone 12 en 2020 .

Des sources ont déclaré au titre dinformation coréen The Elec que Samsung Electro-Mechanics pourrait fournir les actionneurs et lobjectif, LG InnoTek assemblant les unités en modules de caméra pour liPhone. Lexplication de laccord fournisseur complexe est apparemment due aux brevets et aux relations existantes.

Les résultats, cependant, seront plus intéressants que la provenance des modules de caméra. Le zoom périscope peut permettre un zoom supérieur à 3x, ce qui permettrait à Apple dactiver un zoom 5x ou 10x sans aucun zoom numérique nécessaire - et augmenter la qualité de ces images.

Combiné à la photographie informatique, il existe la possibilité pour les zooms hybrides de donner aux utilisateurs diPhone des images qui sont actuellement hors de portée.

Comme cest toujours le cas avec Apple, nous ne saurons pas si cela se produira réellement tant que cela ne sera pas annoncé. Actuellement, la meilleure suggestion est 2022 ou 2023.

Écrit par Chris Hall.