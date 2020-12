Trucs et astuces iPhone 12: 14 choses intéressantes pour iOS 14 à essayer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez un nouvel iPhone élégant, ou même un modèle plus ancien, mais avec le dernier logiciel iOS 14 téléchargé, il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités à exploiter qui vous aideront à utiliser votre téléphone un peu plus pratique.

Donc, que vous ayez un iPhone 12 Pro Max ou un iPhone X, il y a beaucoup de choses à faire. Dans cette fonctionnalité, nous vous présenterons quelques-uns des trucs et astuces intéressants que nous avons découverts depuis lutilisation du nouveau logiciel et de lappareil.

Le logiciel iOS dApple est depuis longtemps la source de nombreuses fonctionnalités daccessibilité, et lune des plus récentes est la possibilité dappuyer sur larrière de votre téléphone pour lancer des fonctions spécifiques, comme prendre une capture décran.

Pour lactiver, allez dans Paramètres, puis recherchez «Accessibilité», sélectionnez maintenant «Toucher» et faites défiler jusquà «Appuyez sur Retour. Choisissez soit double ou triple tap, puis sélectionnez «Capture décran». Désormais, lorsque vous appuyez deux fois ou trois fois sur larrière de votre iPhone, il prendra une capture décran.

Le centre de notification est un autre élément intéressant à choisir. Vous pouvez donc appuyer deux fois ou trois fois pour accéder rapidement au centre de notification. Vraiment pratique.

Une nouvelle fonctionnalité du dernier logiciel est de pouvoir utiliser dautres applications par défaut pour des éléments tels que votre navigateur Internet ou votre application de messagerie. Donc, si vous souhaitez utiliser Chrome comme navigateur par défaut, téléchargez Chrome depuis lApp Store, puis ouvrez lapplication Paramètres de votre iPhone et trouvez Chrome dans la liste en bas. Appuyez dessus, puis choisissez `` navigateur par défaut sur lécran suivant, puis choisissez `` Chrome sur le suivant. Maintenant, Chrome sera le navigateur par défaut.

Vous pouvez faire de même avec les applications de messagerie, donc si vous souhaitez utiliser Spark ou Gmail au lieu de Mail par défaut, allez dans Paramètres, trouvez votre application de messagerie tierce, appuyez dessus, puis choisissez `` application de messagerie par défaut sur le lécran suivant, puis choisissez Spark (ou nimporte quelle application de messagerie que vous utilisez).

Avec iOS 14, nous avons maintenant une bibliothèque dapplications, ce qui est idéal pour stocker les applications que vous nutilisez pas tout le temps. Mais par défaut, chaque fois que vous téléchargez une nouvelle application, elle apparaît sur votre écran daccueil. Si vous préférez aller directement à la bibliothèque dapplications à la place et ne pas remplir votre écran daccueil, accédez à Paramètres> Écran daccueil, puis choisissez `` Bibliothèque dapplications uniquement dans la section `` Applications nouvellement téléchargées .

Par défaut, la bibliothèque dapplications trie automatiquement les applications dans des dossiers pour vous, mais si vous préférez les voir dans une liste, vous faites simplement glisser vers le bas sur lécran dans la bibliothèque dapplications, et maintenant toutes vos applications sont répertoriées par ordre alphabétique.

Vous pouvez effectuer une recherche en utilisant la barre de recherche en haut si vous le souhaitez, ou faire défiler rapidement jusquà lapplication de votre choix en appuyant sur la minuscule première lettre correspondante dans la colonne en bas à droite (vous pouvez également faire défiler cette colonne vers le bas).

iOS 14 a beaucoup changé les choses en vous permettant dajouter des widgets à votre écran daccueil, pour les ajouter, appuyez simplement longuement sur une icône dapplication sur votre écran daccueil et sélectionnez `` modifier lécran daccueil . Ou, pour une méthode plus rapide, appuyez simplement longuement sur une zone vide de votre écran daccueil.

Maintenant, appuyez sur le signe plus dans le coin supérieur et trouvez le widget que vous souhaitez ajouter. Pour voir toutes les applications qui les prennent en charge que vous avez installées, faites défiler jusquen bas et sélectionnez lapplication dans la liste. Maintenant, choisissez la taille du widget que vous voulez et appuyez sur le bouton «Ajouter un widget» en bas de la fenêtre pop-up qui apparaît.

Si vous souhaitez un guide plus détaillé sur lutilisation des widgets pour créer votre propre esthétique personnalisée, consultez notre autre fonctionnalité sur ce processus ou regardez la vidéo ci-dessous.

Lun des widgets que vous pouvez créer est une pile intelligente, qui vous permet de faire défiler plusieurs widgets dans le même widget à lécran. Pour créer le vôtre, tout ce que vous avez à faire est de glisser-déposer des widgets individuels les uns sur les autres. Maintenant, ils peuvent être réglés pour une rotation automatique ou vous pouvez les faire défiler manuellement.

Appuyez longuement sur une zone vide de votre écran daccueil, puis appuyez sur lindicateur de page en bas de lécran. Appuyez sur la coche ou la coche en bas de chaque écran que vous souhaitez déplacer. Il ne supprime pas les applications, mais les cache simplement dans la bibliothèque dapplications.

Le mode sombre existe depuis un certain temps et il est facile à activer en allant dans Paramètres> Affichage, puis en choisissant le mode sombre en haut. Mais si vous voulez quil sactive automatiquement à un calendrier personnalisé défini par vous, activez loption `` Automatique , puis appuyez sur longlet `` Options en dessous. Sur lécran suivant, sélectionnez «Programmation personnalisée» et définissez une heure claire et sombre. Maintenant, il sactivera et se désactivera une fois que vous lavez défini.

En plus davoir des widgets sur votre écran daccueil, il y a la vue «Aujourdhui» qui se trouve à gauche de votre premier écran daccueil. Pour personnaliser cela, glissez-y, puis faites défiler vers le bas jusquà ce que vous voyiez le bouton Modifier. Appuyez dessus et maintenant vous pouvez supprimer tous les widgets du haut, pour modifier la fenêtre en bas de lécran qui contient les widgets à lancienne, appuyez sur `` personnaliser en bas de lécran pour ajouter et supprimer des widgets à partir de là

À laide du clavier intégré dApple, vous pouvez désormais rechercher facilement des emoji. Lancez simplement le clavier emoji et appuyez sur le champ «Rechercher des emoji» pour rechercher des aubergines, des visages souriants et des caca. Ou tout ce que vous recherchez.

Cest donc un truc sympa. Si vous vous rendez dans Paramètres> Facetime> Contact visuel, vous pouvez activer cette bascule et chaque fois que vous passez des appels FaceTime, vous aurez limpression de regarder directement la caméra ou la personne de lautre côté de lappel, même lorsque vous regardez lécran.

Lorsque vous chargez lapplication caméra, les commandes sont assez basiques, mais si vous le souhaitez, il y en a dautres cachées et facilement révélées.

Lancez lapplication appareil photo, puis si vous la tenez verticalement, faites glisser votre doigt vers le haut sur la ligne des modes de prise de vue de lappareil photo. Si vous le tenez horizontalement, balayez vers la gauche. Vous obtiendrez maintenant un tout nouvel ensemble de commandes, qui change en fonction du mode de prise de vue dans lequel vous vous trouvez.

Si vous êtes en mode photo standard, vous verrez une option de mode nuit, des photos en direct, le rapport hauteur / largeur de la photo et lexposition ainsi que le flash. Pour modifier lexposition, par exemple, appuyez simplement sur le petit signe plus / moins, puis faites glisser le curseur à lécran jusquà ce quil soit exposé comme vous le souhaitez.

Si vous souhaitez lancer rapidement la fonction de numérisation de code QR intégrée au téléphone, faites simplement glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de lécran pour lancer le Centre de contrôle. Ici vous pouvez trouver le petit bouton de code QR. Appuyez dessus et vous pouvez scanner rapidement un code.

Vous pouvez utiliser le bouton daugmentation du volume pour prendre une photo en rafale. Dirigez-vous simplement vers Paramètres> Appareil photo, puis activez loption `` Utiliser laugmentation du volume pour la rafale et lorsque vous maintenez le bouton daugmentation du volume vers le bas en mode photo, il prend automatiquement une rafale de photos.

Écrit par Cam Bunton.