Chargeur Apple MagSafe Duo maintenant disponible, pour 129 £ / 129 $

(Pocket-lint) - Le chargeur MagSafe Duo dApple qui a été révélé aux côtés de la série iPhone 12 en octobre est maintenant disponible à lachat.

Le chargeur - qui se plie comme un portefeuille et a un disque magnétique en forme de rondelle dun côté pour votre iPhone compatible avec le chargement sans fil et un disque plus petit de lautre côté pour votre Apple Watch ou vos AirPod compatibles - coûte 129 £ au Royaume - Uni et 129 $ en les États-Unis .

Il a été révélé en même temps que les modèles iPhone 12 , bien quune date de sortie nait pas été donnée à lépoque. Heureusement, contrairement à AirPower , le chargeur MagSafe Duo est arrivé sur le marché.

Le plus petit disque se retourne si vous le souhaitez, vous permettant davoir lApple Watch en mode nuit ou à plat lorsque le disque est abaissé, tandis que le chargeur lui-même senclenche lorsquil nest pas utilisé dans un carré pratique.

Vous devrez également prendre en compte lachat dun adaptateur secteur, car seuls le chargeur MagSafe Duo et un câble Lightning vers USB Type-C sont dans la boîte. Sil est utilisé avec ladaptateur secteur USB-C 20W, vous obtiendrez une charge sans fil de 11W, tandis quun adaptateur secteur 27W de plus vous donnera une charge sans fil de 14W.

En aucun cas un chargeur bon marché - et il existe plusieurs autres options moins chères - mais nous pouvons néanmoins voir lattrait du chargeur Apple MagSafe Duo.

Écrit par Britta O'Boyle.