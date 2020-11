iPhone 12 Pro Max et 12 mini sont désormais disponibles en précommande aux côtés du nouveau HomePod mini

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPhone 12 Pro Max et liPhone 12 mini sont désormais disponibles en précommande aux côtés du nouvel Apple HomePod mini. Ils seront expédiés aux acheteurs pour la date de sortie - vendredi 13 novembre prochain.

LiPhone 12 et liPhone 12 Pro sont déjà entièrement disponibles.

LiPhone 12 Pro et Pro Max sont disponibles en modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go en graphite, argent, or et bleu pacifique. LiPhone 12 et liPhone 12 mini sont disponibles en modèles 64 Go, 128 Go et 256 Go dans les couleurs noir, blanc, bleu, vert et (PRODUCT) RED.

Les commandes de la gamme iPhone 12 sont désormais entièrement ouvertes en Australie, en Chine, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans plus de 40 autres pays et régions. Les clients colombiens et malaisiens pourront acheter la gamme complète diPhone 12 à partir du vendredi 13 novembre prochain.

64 Go - 699 $ | 699 £

128 Go - 749 $ | £ 749

256 Go - 849 $ | £ 849

128 Go - 1099 $ | £ 1099

256 Go - 1 199 $ | 1199 £

512 Go - 1 399 $ | £ 1399

Vous pouvez désormais précommander le HomePod mini en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La disponibilité commence la semaine du 16 novembre. Apple annonce que le HomePod mini sera disponible en Chine, au Mexique et à Taiwan plus tard cette année.

Écrit par Dan Grabham.