Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié deux mises à jour logicielles - iOS 14.2 et iPadOS 14.2 - pour liPhone et liPad. Il sagit de mises à jour majeures des systèmes dexploitation iOS 14 et iPadOS 14 et font suite au lancement diOS 14.1 et diPadOS 14.1. Vous pouvez les attraper en direct via lapplication Paramètres.

Vous pouvez télécharger lune ou lautre des mises à jour gratuitement sur tous les appareils éligibles en accédant à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle.

IOS 14.2 et iPadOS 14.2 incluent de nouveaux personnages emoji, y compris un cœur anatomique, un poivron, un chat noir, du thé à bulles, un dodo, une plume, une mouche, une cabane, un mammouth, un ninja, des doigts pincés, une pinata, un piston, un ours polaire, une plante en pot, visage souriant avec larme, tamale, baguette et plus.

Apple a déclaré que iOS 14.2 inclut la prise en charge de linterphone, qui transforme le HomePod, le HomePod mini et dautres appareils en interphones pour toute votre maison. Il vous permet denvoyer et de recevoir des messages vocaux via les haut-parleurs HomePod ou iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay. Pour activer linterphone, dites simplement: «Hey ‌Siri‌, Intercom» suivi de votre message. Vous pouvez choisir des HomePod ou des appareils spécifiques pour envoyer un message.

En parlant du HomePod, la version pleine grandeur peut désormais connecter Apple TV 4K pour la stéréo, le son surround et laudio Dolby Atmos.

Vous obtenez une nouvelle option de reconnaissance musicale dans le centre de contrôle. (Vous pouvez ajouter la reconnaissance musicale au centre de contrôle via lapplication Paramètres.) Cela intègre lapplication Shazam appartenant à Apple dans le système dexploitation iOS. La reconnaissance musicale vous permet didentifier la musique qui joue autour de vous, que ce soit dans les applications ou lorsque vous portez des AirPods. Pour lactiver dans le Centre de contrôle, appuyez sur licône Shazam. Beaucoup plus facile que de demander à Siri ou douvrir lapplication Shazam, non?

Vous verrez également un widget En cours de lecture repensé dans le Centre de contrôle qui répertorie les albums récemment lus. AirPlay a également été repensé, ce qui facilite la lecture simultanée de la musique sur plusieurs appareils compatibles AirPlay 2.

Si vous possédez des AirPods, la mise à jour iOS 14.2 ajoute une charge optimisée de la batterie, ce qui ralentit le vieillissement de la batterie, en réduisant le temps dont elle a besoin pour se recharger complètement.

La mise à jour iPadOS 14.2 ajoute une nouvelle fonctionnalité de caméra A14 pour les propriétaires diPad Air. Introduit sur la gamme iPhone 12, il dispose de la détection de scène, qui utilise la reconnaissance dimage intelligente pour identifier les objets afin daméliorer les photos, tandis que le FPS automatique réduit le taux de trame électronique tout en enregistrant la vidéo pour une meilleure capture en basse lumière.

Les personnes malvoyantes bénéficient de la détection des personnes, une fonction daccessibilité de lapplication Magnifier qui utilise la caméra pour permettre aux utilisateurs diPhone de savoir où se trouvent les autres personnes par rapport à elles, ce qui est incroyablement pratique à une époque où tout le monde devrait encore être à distance sociale.

La mise à jour iOS 14.2 permet aux utilisateurs dApple Card de voir une option dhistorique des dépenses annuelles. Auparavant, les dépenses se limitaient à un résumé hebdomadaire ou mensuel.

Il y a huit nouveaux fonds décran disponibles dans iOS 14.2 pour les modes sombre et clair.

Nan. Apple a également corrigé un certain nombre de bogues.

Consultez nos guides sur iOS 14 et iPadOS 14:

Écrit par Maggie Tillman.