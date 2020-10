Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De nouveaux tweets du leaker cryptique mais fiable L0vetodream indiquent quApple développe un iPhone avec un capteur Touch ID sous-écran. La société pourrait également lancer prochainement deux modèles des AirTags dont on parle depuis longtemps .

L0vetodream a publié le tweet suivant le 16 octobre 2020:

MESA uts pour iPhone - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 16 octobre 2020

Plusieurs rapports suggèrent que «MESA uts for iPhone» signifie quelque chose de spécifique. Apparemment, Mesa est le nom de code interne dApple pour Touch ID, et «uts» signifie probablement «sous lécran». Gardez à lesprit, en revenant à aussi loin que liPhone X, des rumeurs disent quun futur iPhone comportera Touch ID à lécran Apple aurait même développé plusieurs façons de lire les empreintes digitales via un écran.

Apple a récemment ajouté son capteur dempreintes digitales Touch ID au dernier iPad Air via le bouton dalimentation. Cest une alternative très appréciée à Face ID, qui na pas été parfaitement transparente à une époque où nous portons tous des masques et où nos téléphones ne peuvent donc pas voir nos visages. Cependant, lorsque Apple a commencé à travailler sur liPhone 12, il ny avait pas de pandémie, donc la conception, les spécifications, etc. ont probablement été faites avant quil ne soit trop tard.

Mais Apple a maintenant le temps de réintroduire Touch ID, avec liPhone 13, ce qui a conduit certains rapports à se demander si le prochain iPhone bénéficiera de cette fonctionnalité. L0vetodream na pas mentionné quel iPhone bénéficiera de la fonctionnalité, nous ne faisons donc que deviner pour le moment. Mais bon, cest amusant à faire, non?

Bientôt disponible - 有 没有 搞 措 (@ L0vetodream) 20 octobre 2020

Enfin, L0vetodream a également récemment tweeté quun "gros" et un "petit" étaient "à venir", puis, une heure plus tard, le compte a tweeté "tag TAG", ce qui suggère les prochaines balises de suivi de type Tile dApple arrivera sous peu dans deux tailles différentes.

