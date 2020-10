Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il a été confirmé que liPhone 12 en mode double SIM ne fonctionnera pas à pleine vitesse 5G et passera à la place en 4G LTE. Cest selon un Q&A de vente apparemment envoyé par Apple et rapporté par MacRumors.

La nouvelle sera quelque peu décevante pour les utilisateurs disposant de deux cartes SIM - pour le travail et la maison, par exemple, mais elle nest pas mentionnée sur la page officielle double SIM d Apple pour le support client.

Mais Apple nest pas seul dans ce domaine - ici, chez Pocket-lint, nous avons récemment discuté dune ligne dans ce guide officiel à double SIM pour les téléphones Google Pixel qui dit que "les téléphones Pixel 5 et Pixel 4a (5G) avec deux SIM en cours dutilisation tomberont retour aux réseaux 4G. Pour vous connecter aux réseaux 5G, désactivez temporairement la carte SIM qui nest pas configurée pour utiliser les données. "

Les notes dApple indiquent: «Lors de lutilisation de deux lignes en mode Dual SIM, les données 5G ne sont pas prises en charge sur lune ou lautre des lignes et reviendront à 4G LTE. Si les clients utilisent uniquement eSIM et bénéficient dun opérateur et dun plan de service pris en charge par la 5G, ils Jaurai accès à la 5G. "

Encore une fois, la suggestion est que vous devez désactiver une carte SIM pour obtenir des vitesses 5G complètes sur lautre carte SIM.

Les mises à jour logicielles résoudront peut-être ces problèmes en temps voulu, mais cela pourrait également être dû à la gestion de lalimentation (pour réduire la décharge de la batterie) qui pourrait ne pas changer à court terme. Lutilisateur qui a publié le guide de questions-réponses affirme quune mise à jour logicielle résoudra le problème de liPhone 12.

