Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Apple a dévoilé la gamme iPhone 12 en octobre 2020, elle sest concentrée sur quelques nouvelles fonctionnalités pour la plupart des keynote, à savoir la 5G et MagSafe. Tout le monde sait que la 5G est un réseau mobile de nouvelle génération . Mais quen est-il de MagSafe? Eh bien, comme Apple la décrit, MagSafe mènera à un tout nouvel écosystème daccessoires. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Il existe en fait deux versions de MagSafe.

Apple a introduit sa technologie propriétaire MagSafe en 2006 sur un MacBook Pro. Cette version originale est essentiellement un connecteur dalimentation magnétique pour les MacBook, MacBook Air et MacBook Pro. Lidée est que si votre MacBook est tiré par quelquun qui trébuche sur le cordon dalimentation, le connecteur MagSafe se retirera de la prise sans endommager lui-même, la prise dalimentation ou votre ordinateur portable.

Mais Apple a commencé à remplacer MagSafe en 2016 par des connecteurs USB-C populaires.

La dernière version de MagSafe est un système de montage et de charge pour iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Apple a essentiellement pris la bobine de charge sans fil de liPhone et ajouté de nouveaux composants pour créer un nouveau type de charge sans fil améliorée avec une prise en charge continue de Qi, en plus de permettre le montage de différents accessoires, ce que nous expliquerons un peu.

MagSafe pour iPhone ajoute un magnétomètre et un lecteur NFC à simple bobine. Il utilise essentiellement des aimants pour aider à aligner correctement votre iPhone sur un chargeur sans fil. Auparavant, avec un chargeur sans fil Qi standard, si votre téléphone nétait pas parfaitement aligné, il se chargerait beaucoup plus lentement que la normale. Mais, avec un nouveau chargeur MagSafe, le placement devrait être un jeu denfant et vous obtiendrez jusquà 15W de puissance.

Si vous utilisez le chargement Qi, Apple affirme que vous serez limité au même 7,5 W, comme avec les modèles diPhone dancienne génération tels que liPhone 11.

Il existe donc deux types daccessoires MagSafe: les chargeurs MagSafe, puis les étuis, portefeuilles, supports, etc. compatibles MagSafe.

Apple a déjà annoncé quelle intégrait MagSafe dans des chargeurs propriétaires ainsi que le dos de ses propres étuis en silicone et en cuir, ce qui vous permettra dutiliser les chargeurs MagSafe même lorsque votre appareil est dans létui. Les fabricants daccessoires tiers pourront également adopter la technologie MagSafe dans leurs propres produits, ouvrant ainsi la porte à de tous nouveaux accessoires.

Oui. Apple lance quelques accessoires MagSafe.

Apple a annoncé un chargeur sans fil MagSafe pour iPhone et un chargeur sans fil MagSafe Duo pour iPhone et Apple Watch.

Apple a annoncé le silicium compatible MagSafe et des coques transparentes qui se fixent magnétiquement à votre iPhone. Votre iPhone reconnaîtra le boîtier et affichera une animation correspondante. Apple a également promis une pochette en cuir. Lorsque votre iPhone 12 est inséré dans la pochette, la pochette doit le détecter et allumer votre horloge, qui est visible à travers la fenêtre de la pochette. Lhorloge est également de couleur assortie.

Enfin, Apple a créé son propre portefeuille en cuir qui se clipse facilement à larrière de liPhone 12 ou dun étui compatible MagSafe. Des étuis en cuir dApple sont également en préparation. En dautres termes, attendez-vous à ce que tous les futurs accessoires dApple soient compatibles avec MagSafe.

Les fabricants daccessoires tiers sont libres dutiliser MagSafe de différentes manières. Belkin fait déjà la promotion dune station daccueil 3-en-1 qui tient liPhone et votre Apple Watch en lair tout en chargeant vos AirPods ci-dessous. Il a également annoncé un support embarqué utilisant MagSafe.

Scosche a quatre nouveaux systèmes de montage qui utilisent également le chargeur sans fil MagSafe dApple.



Outre les chargeurs, les étuis, les manchons, les portefeuilles, les stations daccueil et les supports, nous pensons que dautres accessoires MagSafe seront en route. Restez à lécoute.

Consultez la page du magasin MagSafe dApple pour parcourir tous ses accessoires MagSafe.

Écrit par Maggie Tillman.