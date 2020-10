Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une gamme diPhone 12 Pro 5G lors de son événement doctobre, pour ceux qui veulent plus que les modèles diPhone 12 standard récemment annoncés par la société.

Les modèles premium seront disponibles en deux tailles: un iPhone 12 Pro à 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max à 6,7 pouces. Ils comporteront chacun un boîtier en acier inoxydable chirurgical poli qui a une esthétique de conception similaire à celle des autres nouveaux téléphones iPhone 12 - il reprend également des éléments de conception de la gamme iPad Pro .

Les iPhones seront disponibles en graphite, bleu pacifique, argent et or, mais en raison du nouveau design, ils resteront pratiquement de la même taille physique que leurs 11 équivalents Pro, même sils ont des écrans plus grands.

Les deux nouveaux combinés seront également dotés dun indice de protection IP68 pour résister à une immersion dans leau jusquà 6 mètres pendant 30 minutes.

Sur le front des spécifications, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max présenteront lécran Super Retina XDR de la société, utilisant la même technologie de panneau OLED quauparavant.

La gamme utilisera le même processeur que celui du dernier iPad Air, lA14 Bionic, annoncé en septembre. Apple affirme quil fonctionne 50% plus rapidement que tout autre processeur de smartphone actuellement sur le marché.

Cela, dit Apple, permettra au téléphone de faire un certain nombre de nouvelles choses que vous devrez faire avec cette connexion 5G.

LiPhone 12 Pro comportera trois caméras à larrière: un téléobjectif de 12 mégapixels, plus large et un ultra-large. Il sera livré avec un zoom optique téléobjectif 4x au total.

LiPhone 12 Pro Max comportera également trois capteurs de caméra, mais avec une spécification et une fonctionnalité en relief sur lun dentre eux. En plus de la caméra ultra-large, il y aura un nouveau téléobjectif et des caméras larges qui seront encore améliorés par rapport à liPhone 12 Pro. Le téléobjectif aura une distance focale de 65 mm et sera livré avec un zoom optique 2,5x et une stabilisation optique de limage, tandis que lappareil photo large sera livré avec une nouvelle longueur focale de 26 mm douverture f1,6 et un capteur plus grand, avec des pixels de 1,7 μm.

Le Max permettra également aux utilisateurs denregistrer en HDR et Dolby Vision - ce dernier une première pour un smartphone. Comme liPad Pro, il sera également livré avec un scanner LiDAR .

Comme sur liPhone 12 et liPhone 12 mini, les modèles diPhone 12 Pro seront livrés avec un nouveau matériau décran appelé Ceramic Shielding, ce qui devrait signifier quil est moins sujet aux rayures - ce dont les précédents iPhones ont souffert.

Le nouvel iPhone sera également livré avec MagSafe pour iPhone. Cela comprend ce qui est en fait un gros aimant à larrière du téléphone qui vous permettra non seulement de brancher un chargeur sans fil à larrière, mais dautres gadgets dApple et de tiers, y compris un accessoire de portefeuille pour stocker vos cartes de crédit.

Afin de réduire limpact environnemental des nouveaux appareils, les nouveaux modèles diPhone ne seront plus livrés avec des écouteurs ou un chargeur. Ils seront cependant livrés avec un câble de chargement Lightning vers USB-C.

LiPhone 12 Pro sera disponible en pré-commande à partir du 16 octobre pour une date dexpédition du 23 octobre, tandis que le Pro Max sera disponible en pré-commande le 6 novembre et disponible à lachat à partir du 13 novembre. Aux États-Unis, la gamme iPhone 12 Pro commencera à 999 $, tandis que liPhone 12 Pro Max débutera à 1099 $ - tous deux pour 128 Go en tant que stockage de départ.

Au Royaume-Uni, ils commenceront respectivement à 999 £ et 1099 £.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Rik Henderson.