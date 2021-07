Couleurs iPhone 12 : Laquelle est faite pour vous ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière famille diPhone dApple est la iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Apple a décidé de recommencer à produire un téléphone coloré avec l iPhone XR , puis liPhone 11 et il était clairement satisfait de la façon dont ils lont fait. Les couleurs de liPhone 12 sont beaucoup plus audacieuses pour liPhone 12.

Le rouge est notre préféré, suivi de près par le bleu - il est beaucoup plus bleu royal dans le dos quil ny paraît ici.

Les iPhone 12 et 12 mini sont identiques et sont disponibles dans des options de couleurs similaires, mais de tailles différentes. LiPhone 12 Pro et le Pro Max nont que de légères différences entre eux, mis à part la taille.

LiPhone 12 et liPhone 12 mini standard sont disponibles en noir, bleu, blanc, vert et Product (Red). Les bords des combinés sont plats - revenant au design Apple de la vieille école vu dans les séries iPhone 4 et 5.

LiPhone 12 Pro et le Pro Max ont également le même style, avec des options bleu, or, graphite et argent.

LiPhone 12 mini a un écran de 5,4 pouces, les iPhone 12 et 12 Pro ont chacun un écran de 6,1 pouces, tandis que le Pro Max arbore un écran de 6,7 pouces - plus grand que celui du prédécesseur 11 Pro Max.