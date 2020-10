LiPhone 12 rend les fuites dans toutes les couleurs de chaque modèle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple annoncera sa nouvelle famille diPhones plus tard dans la journée, mais vous navez pas à attendre jusque-là pour les voir.

Presse rend des Allégation de pomme iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ont fait leur apparition en ligne, montrant chaque modèle dans toutes les couleurs disponibles.

Comme prévu, les iPhone 12 et 12 mini sont identiques et sont proposés dans des options de couleurs similaires, mais de tailles différentes.

Publié par le leaker en série Evan Blass sur la nouvelle plate-forme de médias sociaux Voice, ils sont affichés en noir, bleu, blanc, vert et Produit (rouge).

LiPhone 12 Pro et Pro Max ont également le même style, avec des options bleu, or, graphite et argent.

De face, tous les nouveaux iPhones seront difficiles à distinguer.

Selon les rumeurs précédentes, liPhone 12 mini sera livré avec un écran de 5,4 pouces, les iPhone 12 et 12 Pro auront chacun un écran de 6,1 pouces, tandis que le Pro Max arborera un écran de 6,7 pouces - plus grand que celui du 11 Pro Max. Ils seront tous OLED et capables de fréquences de rafraîchissement de 120 Hz, dit-on.

Les bords des combinés seront plats - revenant au design Apple de la vieille école.

Nous en saurons naturellement beaucoup plus tard dans la journée, lorsque Apple organisera son événement virtuel «Hi, Speed» en ligne. Vous pouvez suivre laction en direct ici sur Pocket-lint .

Écrit par Rik Henderson.