(Pocket-lint) - Il est difficile de garder une trace de tous les fuites Apple, mais plusieurs rapports couvrent ce quun fuiteur particulier, Kang, dit à propos des projets dApple pour son événement du 13 octobre.

On pense que Kang a des antécédents fiables et décents, ayant déjà prédit le prix de liPhone SE, la fonction de lavage des mains de lApple Watch et les fonctionnalités du nouvel iPad Air. Il pense quApple annoncera bientôt quatre nouveaux modèles diPhone - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Max - avec prise en charge de la 5G, un écran Super Retina XDR et la possibilité de filmer en Dolby Vision HDR.

Voici comment vous pourrez différencier les modèles, selon Kang:

L iPhone 12 mini de 5,4 pouces débutera à 699 $ et sera disponible en précommande le 6 novembre ou le 7 novembre, avec une sortie le 13 novembre ou le 14 novembre. Il sera disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert. Les principales spécifications comprendront deux caméras (grand angle et ultra-large) et un stockage de 64 Go à 256 Go.

L iPhone 12 de 6,1 pouces pourrait commencer à 799 $ et être disponible en précommande à partir du 16 octobre ou du 17 octobre, avec une sortie le 23 octobre ou le 24 octobre. Il sera disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert. Les principales spécifications comprendront deux caméras (un grand angle et un ultra-large) et un stockage de 64 Go à 256 Go.

L iPhone 12 Pro de 6,1 pouces débutera à 999 $ et sera disponible en précommande à partir du 16 octobre ou du 17 octobre, avec une sortie le 23 octobre ou le 24 octobre. Il sera disponible en or, argent, graphite et bleu. Les principales spécifications comprendront des caméras grand angle et ultra-larges, une caméra téléobjectif avec zoom optique 4x et un capteur LIDAR pour la réalité augmentée, tandis que le stockage sétendra de 128 Go à 512 Go.

L iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces débutera à 1099 $ et sera disponible en précommande à partir du 13 novembre ou du 14 novembre, avec une sortie le 20 novembre ou le 21 novembre. Il sera disponible en or, argent, graphite et bleu. Les principales spécifications comprendront des caméras grand angle et ultra-larges, une caméra téléobjectif avec zoom optique 5x et un capteur LIDAR pour la RA, tandis que le stockage sétendra de 128 Go à 512 Go.

Kang pense également que nous verrons Apple annoncer de nouveaux chargeurs sans fil «MagSafe» lors de lévénement qui pourraient fonctionner avec un nouvel étui iPhone compatible avec un chargeur sans fil. Il sattend également à un mini HomePod de 99 $ annoncé lors de lévénement. Il mesurera 3,3 pouces et comportera le processeur S5.

Pour un tour dhorizon complet de ce à quoi sattendre de lévénement "Hi, Speed" dApple le 13 octobre 2020, consultez notre guide ici .

Écrit par Maggie Tillman.