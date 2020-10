Apple dévoilera liPhone 12 le 13 octobre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé la date de son prochain événement matériel. Il a envoyé des invitations pour le 13 octobre, accompagnées du slogan «Salut, vitesse».

La société dévoilera probablement le prochain iPhone, appelé iPhone 12, lors de lévénement diffusé en direct. En règle générale, Apple annonce son dernier smartphone en septembre. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, il fait les choses un peu plus tard que dhabitude cette année. Il aurait déclaré lété dernier que nous pouvions nous attendre à ce que le prochain iPhone arrive en retard. Puis, en septembre, Apple na dévoilé que de nouvelles Apple Watches et iPad, sans rien dire sur liPhone 12.

Mais maintenant, comme promis, de nouvelles invitations à des événements ont atterri.



Selon les rumeurs, liPhone 12 sera probablement une gamme de quatre téléphones différents, qui auront tous de nouveaux bords carrés et une prise en charge de la 5G. Vous pouvez vous attendre à une gamme de tailles allant de 5,4 pouces à 6,7 pouces. Pour un aperçu détaillé de toutes les fuites et rumeurs jusquà présent sur ces nouveaux iPhones, consultez notre guide ici .

Apple pourrait dévoiler un certain nombre dautres produits au cours du salon, notamment de nouveaux AirPods sur loreille , un HomePod plus petit et moins cher et des AirTags - sa version très attendue des balises de suivi de localisation rappelant Tile. Il pourrait y avoir quelques autres surprises en réserve, peut-être même le premier Mac basé sur ARM.

Des plantes à charpie de poche pour couvrir lensemble de lévénement, alors restez à lécoute de notre hub Apple .

Écrit par Maggie Tillman.