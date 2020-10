Prix de liPhone 12: Combien coûteront liPhone 12 mini, liPhone 12, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max dApple?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous attendons quatre nouveaux téléphones dApple cette année, avec liPhone 12 de 6,1 pouces, plus grand, faisant partie de lhistoire. La date de sortie de liPhone 12 est prévue pour le 23 octobre, les précommandes étant mises en ligne le 16 octobre. Les téléphones seront révélés lors dun événement le 13 octobre .

Il y aura deux téléphones Pro comme auparavant, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max. Les deux seront légèrement plus grands - liPhone 11 Pro de 5,8 pouces deviendra un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces tandis que liPhone 11 Pro Max de 6,5 pouces deviendra un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Nouveau dans la gamme sera lajout dun appareil plus petit, que nous nous attendons à appeler liPhone 12 mini. Cela répondra à la demande dun téléphone plus petit que nous avons vu avec l iPhone SE (2e génération), mais avec lajout de Face ID. Et, alors que liPhone SE mesure 4,7 pouces, liPhone 12 mini est un appareil de 5,4 pouces.

Selon les rumeurs, les tailles de stockage commencent à 64 Go pour liPhone 12 mini et à 128 Go pour les autres appareils. Selon les rumeurs, tous les nouveaux combinés de la série iPhone 12 auraient des écrans OLED et seraient des téléphones 5G .

Quelques fuites ont publié des prix en USD pour les appareils sur Twitter et, comme vous le verrez, ils ne sont pas si différents des prix de la série iPhone 11 . Cependant, ils suggèrent que liPhone 12 de base coûtera 50 $ de plus que liPhone 11, ce qui semble probable.

Noubliez pas que nous pensons que ce seront des téléphones 5G. Et liPhone 11 était assez bon marché pour un combiné phare, de sorte que liPhone 12 semble prêt à poursuivre cette tendance.

Le prix de liPhone 12 mini est bon pour le matériel que vous obtiendrez et, compte tenu de cela et de la réduction du prix de liPhone 11, nous pourrions bien voir la fin de l iPhone XR en conséquence.

64 Go - 649 $

128 Go - 699 $

256 Go - 799 $

64 Go - 749 $

128 Go - 799 $

256 Go - 899 $

128 Go - 999 $

256 Go - 1099 $

512 Go - 1 299 $

128 Go - 1099 $

256 Go - 1199 $

512 Go - 1 399 $

Nous pensons quaucun téléphone iPhone 12 ne sera livré avec des écouteurs ou un chargeur, bien quil y ait un câble USB-A vers Lightning. Apparemment, le câble est plus durable quavant.

Écrit par Dan Grabham.