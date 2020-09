LiPhone 12 sera-t-il lancé le 13 octobre?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne fait aucun doute que l iPhone 12 sera lancé lors dun événement dans les prochaines semaines, mais nous ne savons pas encore quelle semaine et quelle date exactement.

Serial leaker Jon Prosser prétend quil sait, il a posté sur Twitter que lévénement de lancement en ligne d Apple aura lieu le mardi 13 octobre et plusieurs autres sont daccord.

Prosser a une histoire précaire lorsquil sagit de faire les choses correctement. Certaines fuites se sont avérées exactes, mais il était également catégorique sur le fait que la nouvelle gamme diPhone serait lancée lors de lévénement Time Flies de septembre. Cela sest avéré incorrect - quelque chose que nous avons même dit serait le cas avant lévénement lui-même.

Le premier envoi dApple des dernières unités iPhone 12 sortira aux distributeurs le 5 octobre



Lexpédition comprend:



iPhone 12 mini 5.4

(Certainement le nom marketing final)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Événement le 13 octobre, comme je lai déjà mentionné. - Jon Prosser (@jon_prosser) 29 septembre 2020

Cependant, le 13 octobre pourrait être juste. Nous avons déjà entendu dire que la gamme iPhone 12 sera en magasin à partir du 16 octobre et, alors quApple aime généralement organiser ses événements plus dune semaine avant le début de lexpédition, les délais traditionnels ne sont pas aussi rigides pendant la pandémie.

Bien sûr, notre propre estimation dun événement du 6 octobre pourrait encore se produire - nous devrions le savoir plus tard dans la journée si cest le cas.

La gamme iPhone 12 devrait inclure un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max. Nous vous apporterons toutes les dernières informations au fur et à mesure que nous le saurons.

En attendant, consultez notre tour dhorizon des dernières rumeurs et actualités ici: date de sortie, rumeurs, actualités et fonctionnalités dApple iPhone 12 et 12 Pro .

Écrit par Rik Henderson.