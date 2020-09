iPhone 12 mini rejoint la gamme, selon de nouvelles fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon quelques fuites plausibles, Apple appellera le plus petit de sa nouvelle gamme diPhone "iPhone 12 mini".

Les rumeurs suggèrent depuis longtemps que quatre téléphones seront lancés lors dun événement potentiel en octobre - un modèle Pro de 5,4 pouces, 6,1 pouces, plus 6,1 pouces et 6,7 pouces . Cependant, les deux appareils standard étaient régulièrement appelés iPhone 12 et iPhone 12 Max auparavant.

Or, cela ne semble pas être le cas.

Leaker établi @ L0vetodream a publié sur Twitter plus tôt cette semaine que la programmation sera en fait la suivante:

iPhone 12 mini - 5,4 pouces

iPhone 12 - 6,1 pouces

iPhone 12 Pro - OLED 6,1 pouces

iPhone 12 Pro Max - OLED 6,7 pouces

Une preuve supplémentaire a été fournie par @ duanrui1205, qui a publié trois prétendus autocollants de vente pour des étuis en silicone officiels. Lun est pour un iPhone 12 mini, tandis que les deux autres sont pour un iPhone 12 Pro Max et un iPhone 12/12 Pro. Fait intéressant, si cela est vrai, cela signifie également que les étuis pour iPhone 12 fonctionneront sur 12 Pro et vice versa.

iPhone 12 mini

iPhone 12/12 Pro

iPhone 12 Pro Max



Autocollants de boîtier en silicone pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht - DuanRui (@ duanrui1205) 25 septembre 2020

En plus de cela, nous nous attendons à ce quApple conserve le dernier iPhone SE dans sa gamme, offrant ainsi à peu près toutes les tailles décran de 4,7 pouces et plus. Après tout, le SE nest sorti quen avril et représente un iPhone dentrée de gamme idéal. Ce serait stupide pour Apple de le remplacer entièrement maintenant.

Nous le saurons à coup sûr dans quelques semaines.

Écrit par Rik Henderson.