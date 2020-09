Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié iOS 14.0.1, la première mise à jour du nouveau système dexploitation iOS 14. Il sagit dune mise à jour logicielle gratuite en direct qui contient plusieurs corrections de bogues, dont une pour une faille qui a fait de Safari et Mail vos applications par défaut après le redémarrage dun appareil.

Lorsque Apple a publié iOS 14 plus tôt ce mois-ci, il était censé vous permettre de définir des applications tierces comme applications par défaut. Cependant, un bogue a provoqué la réinitialisation des applications après le redémarrage de liPhone. Donc, si vous avez fait de Chrome et Outlook votre navigateur et votre application de messagerie par défaut, Safari et Mail reviendraient après un redémarrage.

La mise à jour iOS 14.01 dApple corrige cependant ce problème. Pour obtenir la nouvelle mise à jour, accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle sur votre appareil mobile.

Actuellement, vous pouvez définir Google Chrome et Microsoft Edge comme navigateur par défaut préféré sur un iPhone et un iPad, plutôt que dutiliser le navigateur Safari dApple. Et vous pouvez définir Outlook et Spark et dautres applications de messagerie comme option par défaut sur Apple Mail. Pour savoir comment procéder, consultez le didacticiel détaillé de Pocket-lint ici .

La mise à jour iOS 14.01 dApple corrige également un bogue qui pourrait empêcher liPhone de se connecter à un réseau Wi-Fi et plusieurs autres défauts mineurs.

Vous pouvez également en savoir plus sur iOS 14 et ses nouvelles fonctionnalités dans notre guide.

Écrit par Maggie Tillman.