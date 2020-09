Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple permet enfin aux utilisateurs diPhone et diPad de personnaliser leur écran daccueil, avec la sortie des mises à jour logicielles iOS 14 et iPadOS 14 , qui ont introduit la possibilité dajouter des widgets personnalisés et même de modifier lapparence des icônes dapplications. Vous pouvez voir des exemples décrans daccueil des utilisateurs sur Twitter, TikTok, YouTube et dautres plateformes sociales.

Recherchez simplement « # ios14homescreen » pour avoir un aperçu de ce que vous pouvez faire maintenant. Mais il y a quelques mises en garde que vous devez savoir.

Par exemple, le processus de personnalisation de votre écran daccueil est tout sauf rapide et transparent. Apple aurait pu déployer une option Paramètres ou une application dédiée conçue pour vous aider à obtenir lesthétique de lécran daccueil de vos rêves. Mais non. Vous devez vous fier à des applications tierces et même mettre en œuvre une solution de contournement piratée à laide de raccourcis Siri. Confus? Pas de soucis. Nous vous guidons étape par étape, ci-dessous.

Assurez-vous que votre iPhone est à jour

Mettez à jour votre iPhone avec la dernière version diOS (qui, au moment de la publication initiale, est iOS 14). Voici la page dassistance dApple sur la façon de procéder.

Trouvez un fond décran et enregistrez-le sur votre pellicule

Trouvez un pack dicônes coordonné et enregistrez-le sur votre pellicule

Déterminez lesthétique de votre écran daccueil. Aimez-vous les couleurs nude? Voulez-vous quelque chose de plus rétro? Découvrez quelques exemples ci-dessous pour vous inspirer.

Dans le cadre de ce processus, vous voudrez choisir une palette de couleurs ou un thème, trouver un fond décran et télécharger un pack dicônes ou des graphiques pour remplacer les icônes existantes de vos applications. Nous vous recommandons de parcourir Pinterest , les images Google , Etsy et dautres ressources. Vous pouvez aller assez simple avec cela, avec une image darrière-plan minimaliste mais luxueuse et des icônes dapplication scintillantes pour lassocier, ou vous pouvez devenir compliqué et essayer de faire quelque chose de chronophage comme la réplication de lécran de la carte mémoire de la PlayStation 2.

Téléchargez une application de personnalisation de widget comme Widgetsmith

Télécharger l application Raccourcis

Vous avez maintenant besoin de deux applications pour vous aider à personnaliser les widgets et les applications de votre écran daccueil.

Les widgets ajoutent une fonctionnalité daccès rapide à votre écran daccueil, comme la météo ou le calendrier en un coup dœil. Vous aurez besoin de Widgetsmith pour créer un widget avec la couleur, la photo et la police darrière-plan de votre choix. Il existe des alternatives dans lApp Store, telles que Color Widget, mais nous avons utilisé Widgetsmith et pouvons vérifier que cela fonctionne.

Quant aux raccourcis, il vous permet dautomatiser les tâches via des applications ou en demandant à Siri. Vous pouvez également utiliser des raccourcis pour créer des icônes dapplication personnalisées. Cela existe depuis longtemps, mais avec la sortie diOS 14 et la possibilité dajouter des widgets à lécran daccueil, de nombreuses personnes associent désormais les deux fonctionnalités pour créer un écran daccueil unique.

Supprimez toutes vos anciennes applications de lécran daccueil

Une fois que vous avez tout votre matériel à portée de main, commencez à nettoyer votre écran daccueil. Appuyez sur chaque application pour accéder à un menu contextuel qui vous permettra de la supprimer de votre écran daccueil (sélectionnez Supprimer lapplication> Déplacer vers la bibliothèque dapplications ou Supprimer lapplication). Faites ceci jusquà ce que votre écran soit clair. La page dassistance dApple offre plus daide si vous en avez besoin.

Allez dans Paramètres> Fond décran> Choisissez un nouveau fond décran

Nous pouvons maintenant commencer le processus de création de votre nouvel écran daccueil. Commençons par définir le nouveau fond décran que vous avez choisi à la deuxième étape. Allez dans Paramètres, appuyez sur Fond décran, puis sur Choisir un nouveau fond décran. Apple a également une page dassistance ici avec plus de détails si vous en avez besoin.

Ouvrez lapplication Raccourcis et suivez ces étapes pour chaque application que vous souhaitez ajouter à votre écran daccueil avec une icône personnalisée:

Dans lapplication Raccourcis, appuyez sur le bouton + pour créer un nouveau raccourci. Sélectionnez Ajouter une action sur la page suivante. Recherchez loption « Ouvrir lapplication », puis sélectionnez-la. Appuyez sur le «i» , puis ajoutez cette action aux favoris pour un accès rapide plus tard. Sur la page Nouveau raccourci, appuyez sur Choisir (à côté de Ouvrir). Recherchez et sélectionnez une application. (Exemple: Messenger.) Appuyez sur le menu à trois points dans le coin. Sur la page Détails, attribuez à votre raccourci un nom ou une phrase dactivation que Siri reconnaîtra. Appuyez sur Ajouter à lécran daccueil. Nommez votre raccourci, puis appuyez sur la vignette de licône à côté du nom que vous avez entré. Vous pouvez ensuite prendre ou choisir une photo pour remplacer licône existante de lapplication. Sélectionnez Choisir une photo

À partir de votre pellicule, sélectionnez les icônes dapplication ou les graphiques que vous avez enregistrés précédemment.

Il vous sera demandé de cadrer la photo. Prévisualisez vos modifications et appuyez sur Ajouter pour ajouter lapplication à votre écran daccueil. Il sera ajouté à votre écran daccueil en tant que signet, mais il fonctionne comme une application.

Ouvrez lapplication Widgetsmith et suivez ces étapes pour chaque widget personnalisé que vous souhaitez créer:

Choisissez un widget petit, moyen ou grand à ajouter en appuyant sur le bouton Ajouter . Widgetsmith pourrait montrer des exemples. Vous pouvez faire glisser pour supprimer ou appuyer pour personnaliser. Sélectionnez le widget que vous venez dajouter. Appuyez sur le carré du widget par défaut sous le nom pour commencer à personnaliser le widget. Vous verrez la possibilité de choisir un nouveau style, police, teinte et couleur darrière-plan. Appuyez sur le bouton Retour lorsque vous avez terminé de trier les options de personnalisation. Appuyez sur le nom du widget en haut pour le renommer. Appuyez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Suivez ces étapes pour chaque widget Widgetsmith personnalisé que vous souhaitez ajouter à votre écran daccueil:

Accédez à la gauche de votre écran daccueil, sur la page Widgets. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Modifier. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin. Recherchez " Widgetsmith " et sélectionnez-le. Appuyez sur le widget de taille que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter un widget. Pendant que le widget bouge (sinon, appuyez sur Modifier), maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers lécran daccueil.

Mettez tout où vous le souhaitez et le tour est joué!

Donc, maintenant, vous devriez avoir un tas de widgets et dapplications personnalisés sur votre écran daccueil. Maintenez enfoncé lun des widgets, puis sélectionnez Modifier lécran daccueil dans le menu contextuel, et pendant que chacune de vos applications et widgets bouge, faites-les glisser ou vers votre dock jusquà ce que vous obteniez la mise en page souhaitée. Peasy facile!

Ah, il y a toujours un piège, non? Le plus important est le suivant: chaque fois que vous cliquez sur une application avec une icône personnalisée, elle passe dabord à lapplication Raccourcis, puis à lapplication. Il y a un délai dune seconde, et cela devient ennuyeux après un certain temps. Oh, et comme vous ne pouvez pas voir les noms des applications personnalisées que vous avez placées dans le dock au bas de votre téléphone, vous devrez mémoriser ce que vous y mettez, nous vous suggérons donc dutiliser des icônes facilement reconnaissables pour ces applications.

Enfin, WidgetSmith coûte des frais mensuels si vous utilisez ses widgets premium, comme Météo. Vous voyez également le nom "Widgetsmith" sous le widget, même si vous payez. Color Widget est le même, malheureusement. La seule autre mise en garde à laquelle nous pourrions penser est en fait plus un inconvénient: il faut quelques heures pour créer un écran daccueil personnalisé car vous devez rassembler toutes les illustrations, télécharger deux applications, puis créer à la main des widgets et des icônes dapplications personnalisées.

Découvrez ces exemples étonnants - et parfois horribles - décrans daccueil iPhone personnalisés:

fait le mien ressembler à un écran de carte mémoire ps2 # ios14homescreen pic.twitter.com/ZYiZ9LQtTW - jenni (@wholelottajenni) 21 septembre 2020

Jai personnalisé le mien dans un hybride de Windows 95/98 # ios14homescreen pic.twitter.com/d67JBizy2D - (@cryptickairos) 20 septembre 2020

pas moi de mettre à jour mon téléphone pour la première fois depuis des mois juste pour que je puisse créer un écran daccueil sur le thème de l éponge # ios14homescreen pic.twitter.com/UqeEW5puls - aube (@luigikartds) 21 septembre 2020

