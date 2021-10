Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Disons que des vacances approchent - comme Halloween - et que vous voulez que votre iPhone ait lair effrayant et festif. Pour y parvenir, saviez-vous que vous pouvez faire plus que changer votre fond décran en fantôme ou en sorcière ?

Il fut un temps où Apple ne laissait pas ses utilisateurs personnaliser lécran daccueil. Mais lentreprise est beaucoup plus clémente de nos jours. Vous pouvez contrôler complètement lesthétique dun iPhone en changeant les icônes dapplication de votre écran daccueil en icônes personnalisées et en utilisant des widgets. Si vous voulez devenir super épicé, vous pouvez même ajouter un clip vidéo de quelque chose à votre écran de verrouillage. Cest simple à faire.

Pour commencer, vous avez bien sûr besoin dun iPhone, et il doit exécuter au moins iOS 14 (bien que la dernière version diOS soit toujours la meilleure).

Préparez-vous à réfléchir, car celui-ci nécessite une certaine créativité.

Avant de commencer, réduisez le nombre dapplications sur votre écran daccueil. Trop dapplications peuvent sembler encombrées. De plus, si vous souhaitez modifier licône de chaque application sur votre écran daccueil, cela prendra moins de temps si vous nen avez que quelques-unes. Pour supprimer une application, maintenez la touche enfoncée, sélectionnez "supprimer de lécran daccueil" et validez. Vous ne le supprimez pas. Faites simplement glisser votre doigt depuis la droite sur votre écran daccueil pour le trouver dans la bibliothèque dapplications, ou déroulez lécran daccueil pour le rechercher.

Apple a une page dassistance avec des informations supplémentaires et des conseils sur la façon dorganiser soigneusement votre écran daccueil et dutiliser parfaitement la bibliothèque dapplications.

Une fois que vous avez sélectionné quelques applications sur votre écran daccueil, recherchez des photos sur Internet ou dans votre galerie dappareils photo que vous souhaitez transformer en icônes dapplications. Sur Etsy, les vendeurs proposent des milliers de packs dicônes thématiques que vous pouvez acheter et télécharger en ligne en quelques secondes et à très bas prix. Il existe également des applications (comme Color Widgets ) et des sites Web (comme Flaticon ) qui proposent des icônes gratuites à télécharger et à utiliser. Ou, vous pouvez utiliser une photo que vous avez prise et que vous avez enregistrée.

Si vous optez pour une esthétique, tenez-vous-en à un thème. Ceux dentre vous qui vont avec Halloween, par exemple, pourraient essayer des photos de chauves-souris, de sorcières, etc., pour les icônes.

Ouvrez lapplication Raccourcis dApple . Cest une application préinstallée, il nest donc pas nécessaire de la télécharger.

Vous allez utiliser des raccourcis pour remplacer les icônes dapplications sur votre écran daccueil par toutes les icônes et photos que vous avez organisées à létape deux ci-dessus. Il vous suffit de créer un raccourci pour une application, puis de lajouter à votre écran daccueil. Elle ressemblera à une application et fonctionnera comme telle, mais elle aura licône personnalisée et le nom que vous lui avez donnés.

Dans lapplication Raccourcis, procédez comme suit :

Appuyez sur le + dans le coin. Dans le nouveau volet de raccourcis, appuyez sur Ajouter une action . Dans le menu qui saffiche, recherchez et sélectionnez " Ouvrir lapplication ". Dans le nouveau volet de raccourcis, appuyez sur Choisir et sélectionnez lapplication que vous souhaitez ouvrir. Par exemple : TikTok. Cliquez sur le ... dans le coin pour accéder au volet de détails. Dans le volet de détails, appuyez sur Ajouter à lécran daccueil. Dans le volet daperçu, appuyez sur le champ du nom du raccourci (sous Nom et icône de lécran daccueil). Supprimez "nouveau raccourci" et entrez un nouveau nom pour lapplication. Utilisez peut-être le nom de lapplication que vous essayez douvrir (comme "TikTok"). Appuyez sur licône à côté du nom du raccourci (sous Nom et icône de lécran daccueil). Dans le menu dicônes dédition qui saffiche, sélectionnez Choisir une photo . Votre galerie de photos apparaîtra. Sélectionnez une photo que vous souhaitez utiliser comme icône. Dans le volet daperçu, appuyez sur Ajouter. Laissez maintenant les raccourcis et regardez votre écran daccueil pour voir le résultat. Vous devriez voir le raccourci dapplication que vous avez créé avec une icône et un nom personnalisés.

Supprimez lapplication dorigine de votre écran daccueil afin quelle naffiche pas les deux applications.

Répétez maintenant toutes les étapes ci-dessus pour chaque application que vous souhaitez modifier sur votre écran daccueil. Encore une fois, si vous optez pour une esthétique, tenez-vous-en à un thème.

Remarque : Avec lapplication Raccourcis, vous pouvez obtenir plus de créativité. Vous pouvez créer des raccourcis personnalisés ou utiliser les raccourcis de démarrage dApple et les enregistrer en tant qu"applications" sur votre écran daccueil - avec leurs propres icônes également ! Lidée est quen appuyant rapidement sur le raccourci de lapplication que vous avez créé, vous pouvez ouvrir une vidéo YouTube spécifique ou envoyer un message à votre partenaire sur Snapchat ou lancer Shazam. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez vraiment aller trop loin en créant des raccourcis dapplications et des icônes pour tout.

Apple a une page dassistance avec des informations supplémentaires et des conseils sur la façon dutiliser lapplication Raccourcis pour maximiser votre expérience iPhone.

Il existe plusieurs applications dans lApp Store dApple que vous pouvez utiliser pour créer un widget et lajouter à votre écran daccueil. Widgetsmith et Color Widgets sont deux exemples populaires. Avec eux, vous pouvez épingler une petite, moyenne ou grande photo sur votre écran daccueil. Par exemple, si cest Halloween, ajoutez une photo de citrouille.

Pour les besoins de ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser facilement Color Widgets car il a une meilleure interface utilisateur que Widgetsmith, à notre avis.

Ouvrez Color Widgets et accédez au volet Widgets. Sous la ligne Photos, sélectionnez l option " Créer votre propre widget photo ". Dans la galerie de photos qui saffiche, sélectionnez une photo et confirmez le recadrage. Sur lécran de personnalisation, vous pouvez ajouter une couleur de bordure si vous le souhaitez. Une fois la personnalisation terminée, appuyez sur Définir le widget . Il peut vous être demandé de remplacer un widget existant ou den créer un nouveau. Quittez Color Widgets, accédez à lécran daccueil et appuyez sur une zone vide. Appuyez sur le + dans le coin. Recherchez le widget " Color Widgets ". Lorsquil souvre, accédez au widget de taille que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter un widget . Il sera ensuite ajouté à votre écran daccueil. Vous devrez peut-être modifier votre widget pour sélectionner le bon Pour modifier le widget, maintenez enfoncé et appuyez sur Modifier le widget . Sélectionnez le widget que vous vouliez ajouter à votre écran daccueil.

Remarque : Il existe des mises en garde concernant les applications de personnalisation des widgets. Par exemple, beaucoup dentre eux coûtent de largent à utiliser après lexpiration de leur essai gratuit. Ils ajoutent également leur nom au widget sur votre écran daccueil et ne vous permettent pas de supprimer le nom ou vous font payer un supplément pour le faire. Enfin, les widgets eux-mêmes sont souvent très limités. Ils peuvent être une photo qui souvre sur lapplication de personnalisation du widget, ils peuvent être une horloge ou un calendrier, et pas grand-chose dautre.

Vous devriez probablement aussi changer lécran daccueil de votre iPhone pour terminer le relooking esthétique que vous essayez dobtenir. Vous ne savez pas comment ? Apple a une page dassistance avec plus dinformations, mais voici la version rapide : accédez aux paramètres de votre iPhone, appuyez sur Fond décran, puis sélectionnez Choisir un nouveau fond décran. Peasy facile.

Ceux dentre vous qui veulent aller plus loin devraient également changer votre écran de verrouillage pour quelque chose de plus sur le thème. Vous pouvez même tout faire et utiliser un fond décran vidéo (ou "Live Photo", comme Apple les appelle). Ce sont des fonds décran de type GIF qui bougent lorsque vous appuyez sur lécran. Bien, non ?

La première chose que vous devez faire est de trouver un clip vidéo que vous aimez et de lenregistrer dans votre pellicule. Vous pouvez utiliser quelque chose que vous avez filmé ou un TikTok que vous avez enregistré. (Par exemple, pour Halloween, nous avons enregistré cettevidéo TikTok et lavons transformée en fond décran vidéo pour notre écran de verrouillage.) Assurez-vous simplement que votre vidéo est courte. Si vous souhaitez recadrer ou éditer la vidéo avant den faire votre fond décran, vous navez pas besoin dune application de montage vidéo ; appuyez simplement sur le bouton Modifier sur la vidéo dans votre galerie.

Vous devez maintenant transformer votre clip vidéo en fond décran vidéo (ou ce quApple appelle une "photo en direct" pour cette situation). Cest essentiellement un GIF - cest pourquoi nous avons dit de prendre une courte vidéo à utiliser. Il existe plusieurs façons de créer un fond décran vidéo/une photo en direct/un GIF à partir dune vidéo, mais la plus simple est dutiliser une application gratuite comme Giphy .

Pour les besoins de ce guide, nous vous expliquerons comment utiliser Giphy :

Ouvrez Giphy et appuyez sur Créer +. Sélectionnez l option GIF , puis accédez à votre pellicule pour choisir une vidéo. Une fois que vous avez une vidéo, vous aurez la possibilité de la couper. Appuyez sur continuer une fois que vous lavez coupé. Giphy propose dautres options dédition, telles que le recadrage, le texte et les autocollants. Une fois terminé, appuyez sur le bouton fléché. Maintenant, sélectionnez Télécharger sur Giphy. Vous pouvez définir la visibilité sur public ou privé. Une fois le GIF téléchargé, vous pouvez le trouver sous Téléchargements sur votre profil dans lapplication. Appuyez sur le GIF pour louvrir, puis accédez à ses options de menu (icône à trois points). Sous les options du menu, sélectionnez " Convertir en photo en direct ". Vous pouvez choisir le plein écran ou adapter à lécran. Vous êtes maintenant prêt à définir votre "Live Photo" (ou fond décran vidéo) comme fond décran.

Pour définir un fond décran vidéo sur votre écran de verrouillage, procédez comme suit :

Ouvrez lapplication Paramètres. Allez dans Fond décran. Appuyez sur Choisir un nouveau fond décran. Sélectionnez la photo en direct que vous avez créée ci-dessus à létape deux. Assurez-vous que l option Live Photo est activée (à côté de léchelle). Vous pouvez également déplacer et redimensionner la photo en direct à votre guise. Une fois terminé, appuyez sur Définir.

Allez maintenant sur votre écran de verrouillage et appuyez sur lécran pour voir votre fond décran prendre vie. Incroyable!

Pocket-lint propose également un aperçu de certains des meilleurs fonds décran pour iPhone .