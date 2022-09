Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Imaginons qu'une fête approche, comme Halloween ou Noël, et que vous souhaitiez donner à votre iPhone un air sinistre ou festif. Pour y parvenir, saviez-vous que vous pouvez faire plus que changer votre fond d'écran par l'image d'un fantôme, d'une sorcière ou du Père Noël avec ses rennes ?

Il fut un temps où Apple ne laissait pas ses utilisateurs personnaliser l'écran d'accueil. Mais la société est beaucoup plus indulgente aujourd'hui. Vous pouvez contrôler complètement l'esthétique d'un iPhone, par exemple en remplaçant les icônes des applications de votre écran d'accueil par des icônes personnalisées et en utilisant des widgets. Si vous voulez être super épicé, vous pouvez même ajouter un clip vidéo de quelque chose sur votre écran de verrouillage. C'est simple à faire.

Pour commencer, vous avez besoin d'un iPhone, bien sûr, et il doit être équipé de la dernière version d'iOS.

Comment créer des icônes d'applications personnalisées et les ajouter à l'écran d'accueil de votre iPhone ?

Mettez votre chapeau de réflexion, parce que celui-ci requiert un peu de créativité.

1. Découpez vos applications

Avant de commencer, réduisez le nombre d'applications sur votre écran d'accueil. Trop d'applications peuvent donner l'impression d'être encombrées. De plus, si vous voulez changer l'icône de chaque application de votre écran d'accueil, cela prendra moins de temps si vous n'en avez que quelques-unes. Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur celle-ci, sélectionnez Supprimer l'application, puis confirmez. Vous ne la supprimez pas de votre téléphone ; il vous suffit de faire glisser l'écran d'accueil vers la droite pour la retrouver dans la bibliothèque d'applications, ou de tirer vers le bas sur l'écran d'accueil pour la rechercher. Apple dispose d'une page d'assistance contenant des informations et des conseils supplémentaires sur la façon d'organiser soigneusement votre écran d'accueil et d'utiliser parfaitement l'App Library.

2. Trouver des icônes d'applications à utiliser

Une fois que vous avez sélectionné quelques applications sur votre écran d'accueil, trouvez des photos sur Internet ou dans la galerie de votre appareil photo que vous souhaitez transformer en icônes d'applications. Sur Etsy, les vendeurs proposent des milliers de packs d'icônes thématiques que vous pouvez acheter et télécharger en ligne en quelques secondes et pour un prix très bas. Il existe également des applications (comme Color Widgets) et des sites Web (comme Flaticon) qui proposent des icônes gratuites que vous pouvez télécharger et utiliser. Vous pouvez aussi utiliser une photo que vous avez prise et enregistrée. Si vous recherchez l'esthétique, adoptez un thème. Si vous optez pour Halloween, par exemple, vous pouvez utiliser des photos de chauves-souris, de sorcières, etc. comme icônes.

3. Créez des raccourcis d'applications

Ouvrez l'application Raccourcis d'Apple. Il s'agit d'une application préinstallée, il n'est donc pas nécessaire de la télécharger.

Vous allez utiliser les raccourcis pour remplacer les icônes des applications sur votre écran d'accueil par les icônes et les photos que vous avez sélectionnées à l'étape 2 ci-dessus. Il vous suffit de créer un raccourci pour une application et de l'ajouter à votre écran d'accueil. Il ressemblera à une application et fonctionnera comme telle, mais il aura l'icône et le nom personnalisés que vous lui avez donnés.

Dans l'application Raccourcis, suivez ces étapes :

Appuyez sur le + dans le coin. Dans le volet des nouveaux raccourcis, appuyez sur Ajouter une action. Dans le menu qui s'affiche, recherchez et sélectionnez Ouvrir une application. Dans le volet du nouveau raccourci, appuyez sur "App" pour sélectionner l'application que vous souhaitez ouvrir. Par exemple : TikTok. Cliquez sur le menu déroulant en haut (à côté de Ouvrir l'application) pour accéder au volet de détails. Dans le volet des détails, appuyez sur Ajouter à l'écran d'accueil. Dans le volet d'aperçu, appuyez sur le champ du nom du raccourci (sous Nom et icône de l'écran d'accueil). Supprimez les mots "Nouveau raccourci" et entrez un nouveau nom pour l'application. Utilisez peut-être le nom de l'application que vous essayez d'ouvrir (comme "TikTok"). Appuyez ensuite sur l'icône située à côté du nom du raccourci (toujours sous Nom de l'écran d'accueil et Icône). Dans le menu de modification de l'icône qui s'affiche, sélectionnez Choisir une photo. Votre galerie de photos s'affiche. Sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser comme icône. Dans le volet d'aperçu, appuyez sur Ajouter. Quittez maintenant les raccourcis et regardez votre écran d'accueil pour voir le résultat. Vous devriez voir le raccourci d'application que vous avez créé avec une icône et un nom personnalisés.

Supprimez l'application d'origine de votre écran d'accueil pour ne pas afficher les deux applications.

Répétez maintenant toutes les étapes ci-dessus pour chaque application que vous souhaitez modifier sur votre écran d'accueil. Encore une fois, si vous recherchez l'esthétique, adoptez un thème.

Remarque : Avec l'application Raccourcis, vous pouvez être très créatif. Vous pouvez créer des raccourcis personnalisés ou utiliser les raccourcis de démarrage d'Apple et les enregistrer en tant qu'"applications" sur votre écran d'accueil - avec leurs propres icônes, également ! L'idée est qu'en appuyant rapidement sur le raccourci d'application que vous avez créé, vous pouvez ouvrir une vidéo YouTube spécifique, envoyer un message à votre partenaire sur Snapchat ou lancer Shazam. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez vraiment vous surpasser en créant des raccourcis d'applications et des icônes pour tout.

Apple propose une page d'assistance contenant des informations et des conseils supplémentaires sur la manière d'utiliser l'application Raccourcis pour optimiser votre expérience sur l'iPhone.

Comment créer des widgets personnalisés et les ajouter à l'écran d'accueil de votre iPhone ?

Il existe plusieurs applications dans l'App Store d'Apple que vous pouvez utiliser pour créer un widget et l'ajouter à votre écran d'accueil. Widgetsmith et Color Widgets sont deux exemples populaires. Grâce à elles, vous pouvez épingler une petite, moyenne ou grande photo sur votre écran d'accueil. Par exemple, si c'est Halloween, ajoutez une photo de citrouille.

Dans le cadre de ce guide, nous allons vous expliquer comment utiliser facilement Color Widgets, car son interface utilisateur est, à notre avis, meilleure que celle de Widgetsmith.

Ouvrez Color Widgets et allez dans l'onglet Widgets . Vous verrez des widgets préfabriqués sous Découvrir. Appuyez sur l'un d'eux et sélectionnez Modifier le widget. Vous pouvez alors définir un style spécifique. Essayez de cliquer sur Ajouter une photo pour changer la photo, par exemple. Dans la galerie de photos qui s'affiche, sélectionnez une photo et confirmez le recadrage. Sur l'écran de personnalisation, vous pouvez ajouter un thème et une couleur de police et de bordure. Une fois la personnalisation terminée, appuyez sur Définir le widget. Il vous sera peut-être demandé de remplacer un widget existant ou de le définir comme un nouveau widget. Maintenant, quittez Color Widgets, allez sur l'écran d'accueil et appuyez sur une zone vide. Appuyez sur le + dans le coin. Recherchez le widget"Color Widgets". Lorsqu'il s'ouvre, accédez au widget de la taille que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Ajouter un widget. Il sera alors ajouté à votre écran d'accueil. Vous aurez peut-être besoin de modifier votre widget plus tard. Dans ce cas, maintenez la touche enfoncée et appuyez sur Modifier le widget. Sélectionnez le widget que vous vouliez ajouter à votre écran d'accueil.

Remarque : les applications de personnalisation de widgets comportent des inconvénients. Par exemple, la plupart d'entre elles sont payantes une fois que leur période d'essai gratuite a expiré. Elles ajoutent également leur nom au widget de votre écran d'accueil et ne vous permettent pas de le supprimer ou vous font payer un supplément pour le faire. Enfin, les widgets eux-mêmes sont souvent très limités. Il peut s'agir d'une photo qui ouvre sur l'application de personnalisation du widget, d'une horloge ou d'un calendrier, et pas grand-chose d'autre.

Comment créer un fond d'écran vidéo et l'ajouter à l'écran de verrouillage de votre iPhone ?

Vous devriez probablement aussi changer l'écran d'accueil de votre iPhone pour terminer le relookage esthétique que vous essayez de réaliser. Vous ne savez pas comment faire ? Apple propose une page d'assistance avec plus d'informations, mais voici la version rapide : Allez dans Réglages sur votre iPhone, appuyez sur Fond d'écran, puis sélectionnez Ajouter un nouveau fond d'écran. C'est simple comme bonjour.

Ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin devraient également changer leur écran de verrouillage pour quelque chose de plus thématique. Vous pouvez même aller plus loin et utiliser un fond d'écran vidéo (ou "Live Photo", comme les appelle Apple). Il s'agit de fonds d'écran de type GIF qui bougent lorsque vous appuyez sur l'écran. Pas mal, non ?

Consultez notre guide pour en savoir plus : Comment transformer n'importe quelle vidéo en un fond d'écran vivant pour l'écran de verrouillage de votre iPhone

CRéER UNE NOUVELLE DISPOSITION DE L'éCRAN DE VERROUILLAGE

Comment personnaliser la police, les widgets et l'apparence de l'écran de verrouillage de votre iPhone.

Une nouvelle fonctionnalité majeure d'iOS 16 est la possibilité de créer des écrans de verrouillage personnalisés. Vous pouvez ajouter des widgets, des polices, des photos, des fonds d'écran, et bien plus encore,

Appuyez longuement sur votre écran de verrouillage. Appuyez sur l'icône bleue + dans le coin inférieur droit pour ajouter un nouveau fond d'écran. Ou choisissez Personnaliser pour modifier votre fond d'écran actuel. Vous remarquerez que vous pouvez glisser (de droite à gauche) pour ajouter une nouvelle disposition d'écran de verrouillage à enregistrer et à réutiliser également. Bref, disons que vous voulez un nouveau fond d'écran. Sélectionnez l'icône bleue + et choisissez un fond d'écran dans les options. Vous verrez des suggestions de photos, un mélange de photos, des emoji, la météo, l'astronomie, des couleurs et des fonds d'écran vedettes. Lorsque vous sélectionnez ou personnalisez un fond d'écran, vous pouvez le recadrer, modifier son filtre, changer la police et la couleur, et ajouter un widget. Sélectionnez pincer pour recadrer pour redimensionner le papier peint. Vous pouvez également appuyer sur l'icône ... pour ajouter un effet de profondeur.

pour redimensionner le papier peint. Vous pouvez également appuyer sur l'icône ... pour ajouter un effet de profondeur. Sélectionnez Ajouter des widgets pour ajouter un widget. Vous verrez les anniversaires, le calendrier, la batterie, et plus encore. Touchez pour en choisir un.

pour ajouter un widget. Vous verrez les anniversaires, le calendrier, la batterie, et plus encore. Touchez pour en choisir un. Si vous souhaitez modifier la police et la couleur de votre police sur l'écran de verrouillage, maintenez le doigt appuyé sur l'horloge et choisissez votre préférence. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Ajouter dans le coin. Vous pouvez choisir de le définir comme un couple de papiers peints (il modifiera votre écran d'accueil).

(il modifiera votre écran d'accueil). Ou vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil.

Si vous choisissez de le personnaliser, vous aurez la possibilité de modifier sa couleur, son dégradé, ses photos et son flou. Définissez-le lorsque vous avez terminé et c'est tout !

Existe-t-il une application ou un service qui peut faire tout cela pour vous ?

Oui, en fait. Cherchez "écran d'accueil" dans la boutique d'applications. Vous verrez des applications comme Brass, Aesthetic Kit et Themify qui vous permettent de modifier rapidement et facilement l'esthétique de votre écran d'accueil et de votre écran de verrouillage. Ce guide vous explique comment le faire vous-même. Le fait de le faire vous-même vous donne beaucoup plus d'options de personnalisation et vous permet d'être plus créatif. Mais si vous ne voulez pas y consacrer trop de temps ou d'efforts, utilisez une application.

Vous voulez plus d'aide ?

Pocket-lint propose également un tour d'horizon des meilleurs fonds d'écran pour iPhone.

