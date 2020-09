Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela na pas pris longtemps. Un bogue iOS 14 et iPadOS 14 semble casser une fonctionnalité majeure vantée par Apple lors de son événement Time Flies.

Les nouvelles mises à jour logicielles, qui ont été déployées tard le mercredi 16 septembre, vous permettent de définir de nouvelles applications de navigateur et de messagerie par défaut . Cependant, la version initiale 14.0 ne semble pas fonctionner correctement. Après un redémarrage de votre iPhone ou iPad, Safari et Mail sont restaurés en tant quapplications par défaut, vous obligeant à modifier à nouveau vos paramètres.

9to5Mac a remarqué le problème pour la première fois jeudi, mais Pocket-lint la également confirmé sur quelques appareils différents. Il sagit dun bogue potentiellement majeur quApple pourra, espérons-le, corriger avec une mise à jour rapide et facile "dot" vers 14.0.1. Nous devons noter, cependant, quil y avait des inquiétudes généralisées concernant Apple poussant iOS 14 trop tôt, et quil aurait peut-être dû attendre pour publier la mise à jour logicielle en même temps que le prochain iPhone, donnant aux bêta-testeurs plus de temps pour régler les problèmes.

Après des années à repousser les bogues dans les mises à jour logicielles, on pourrait penser que lentreprise tirerait des leçons de ses erreurs passées.

Actuellement, vous pouvez définir Google Chrome et Microsoft Edge comme navigateur par défaut préféré, plutôt que dutiliser le navigateur Safari dApple, et vous pouvez définir Outlook et Spark et dautres applications de messagerie comme option par défaut sur Apple Mail. Ne redémarrez pas votre téléphone, sinon vous devrez les configurer à nouveau.

Nous avons contacté Apple pour commenter le bogue. Vous pouvez en savoir plus sur iOS 14 et ses nouvelles fonctionnalités dans notre guide.

Écrit par Maggie Tillman.