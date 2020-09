Pourquoi liPhone 12 na-t-il pas été lancé?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé quelques appareils lors de son événement `` Time Flies de septembre, notamment le nouvel iPad Air , l Apple Watch SE et la Watch Series 6 .

Mais il manquait quelque chose aux événements habituels dApple en septembre: liPhone. Alors pourquoi l iPhone 12 na-t-il pas encore été lancé?

Il y a une réponse simple à cela. La situation mondiale a considérablement retardé la production de liPhone en 2020. Mais les choses sont légèrement plus nuancées que cela et les preuves sont là depuis un petit moment.

Au cours de toute autre année, Apple organiserait un événement mardi la deuxième semaine de septembre. La série iPhone 11 2019 a été dévoilée le 10 septembre 2019 et liPhone 12 serait normalement apparu en public pour la première fois le 8 septembre 2020.

Il y avait beaucoup plus tôt en 2020 des rumeurs selon lesquelles la situation mondiale entraînait des retards de production avec le nouvel iPhone. Cela nétait guère surprenant car la production en Chine a dû sarrêter complètement et a été plus lente à redémarrer que des entreprises - comme le principal fabricant Foxconn - lauraient souhaité.

Selon Nikkei Asian Review , Apple a été confronté à des retards de deux à quatre semaines pour le nouveau modèle et espère toujours obtenir une sortie en octobre ou novembre alors quen juillet, il était confronté à la possibilité de devoir retarder jusquen 2021. "Apple est faire tout son possible pour raccourcir le report », a déclaré sa source.

La source dit également que léquipe de développement matériel dApple est retournée sur le campus dApple pour travailler sur les tests finaux et dautres détails.

Nikkei a également suggéré à lépoque quApple avait modifié ses prévisions pour ses iPhones 5G à 80 millions de ventes au lieu des 100 millions dunités quil ciblait précédemment. La source suggère également quApple construit davantage de ses anciens appareils pour compenser, en particulier liPhone XR mais aussi liPhone SE de nouvelle génération.

Apple a suggéré en février 2020 quil y aurait des effets dentraînement pour le reste de 2020. Pendant les prévisions sur ses résultats trimestriels, il a déclaré que "le travail commence à reprendre dans tout le pays [Chine], mais nous connaissons un retour plus lent à la normale conditions que nous avions prévu.

"En conséquence, nous ne prévoyons pas de respecter les prévisions de revenus que nous avons fournies pour le trimestre de mars en raison de deux facteurs principaux. Le premier est que loffre mondiale diPhone sera temporairement limitée.

«Bien que nos sites partenaires de fabrication diPhone soient situés en dehors de la province du Hubei - et bien que toutes ces installations aient rouvert leurs portes - elles progressent plus lentement que nous lavions prévu.

Jusquà présent, si lent pour la production actuelle diPhone, mais quen est-il du nouvel iPhone 12? Qualcomm a fourni un peu plus de clarté fin juillet. Nous savons quil fabrique le premier matériel iPhone 5G dApple, car il a signé un accord avec le géant de Cupertino au début de 2019, qui a mis fin à toutes les poursuites judiciaires entre les deux sociétés.

Apple a ensuite cessé de travailler avec Intel sur les modems 5G (car il était assez clair que le modem 5G dIntel ne serait pas prêt à temps). Par la suite, quand Intel a arrêté la conception de modem, Apple a repris la division des modems mobiles dIntel afin quApple puisse fabriquer ses propres modems à lavenir.

Les prévisions de Qualcomm pour ce trimestre en cours - publiées le 30 juillet - suggéraient un léger retard, avec une date de sortie en octobre. Il cite "un impact partiel du retard du lancement mondial dun téléphone phare 5G".

Lappel de résultats dApple a eu lieu le lendemain lorsquil a également semblé confirmer la nouvelle dun lancement en octobre. "Lannée dernière, nous avons commencé à vendre de nouveaux iPhones fin septembre; cette année, nous prévoyons que loffre sera disponible quelques semaines plus tard", a déclaré le directeur financier dApple, Luca Maestri, lors de lappel.

Et maintenant que le lancement dApple en septembre est terminé, il semble certain que nous envisageons le lancement de liPhone 12 en octobre.

Nous sommes presque sûrs quil y aura quatre modèles pour le prochain iPhone 12 . Les rumeurs restent partagées quant à savoir si tous les modèles diPhone 12 seront 5G; il se peut que seuls les modèles Pro soient 5G.

Cependant, il y aura un iPhone 12, un iPhone 12 Pro et un iPhone 12 Pro Max de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces avec un autre modèle - probablement un iPhone 12 Max - fendu au milieu.

Écrit par Dan Grabham.