(Pocket-lint) - Apple devrait enfin faire une annonce sur le lancement de son iPhone 12 cette semaine.

Attendu pour être un événement virtuel grâce à la pandémie, le lancement d Apple aurait été plus tardif que dhabitude cette année et, bien que cela puisse encore être le cas, certains ont entendu dire quune date serait au moins bientôt révélée.

Mark Gurman de Bloomberg suggère que nous entendrons parler du briefing sur liPhone 12 sous peu.

Je ne serais pas trop enthousiasmé par les rumeurs de nouveaux produits Apple cette semaine. Plus probablement, je pense: une annonce du prochain événement iPhone / Apple Watch de septembre (bien sûr virtuel). - Mark Gurman (@markgurman) 6 septembre 2020

Cela faisait suite à un précédent tweet de lanalyste Jon Prosser, qui affirmait quun communiqué serait envoyé demain, le 8 septembre, mais semblait être sous lillusion que cela pourrait concerner des produits réels.

Le communiqué de presse dApple est actuellement prévu pour mardi 8 septembre à 9h00 HNE - cependant, je dois noter quil nest pas verrouillé tant que la presse na pas été informée, le jour même.



Je tweeterai tôt ce matin pour vous mettre à jour si cela change. Les meilleures offres SIM uniquement: données illimitées pour 18 £ / m sur Three (5G) - Jon Prosser (@jon_prosser) 6 septembre 2020

Selon toute vraisemblance, les deux pourraient être corrects - en quelque sorte. Nous pensons quApple enverra bientôt un communiqué, mais nous avons entendu dire sur la vigne que cela pourrait être pour l iPad Air et l Apple Watch Series 6 - qui ne feront pas partie de lévénement principal car ils représenteront des mises à jour mineures.

Nous avons également toujours limpression que lévénement Apple aura lieu en octobre, et non en septembre, comme la déclaré Gurman. Et, si tel est le cas, il serait hors de propos pour Apple de lannoncer si tôt. Mais alors, ce ne sont pas des temps normaux.

Nul doute que nous en saurons plus demain avec la sortie dApple. Ou pas.

Nous vous en informerons au fur et à mesure que nous le saurons.

Écrit par Rik Henderson.