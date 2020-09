Bibliothèque dapplications Apple: comment ça marche et comment lutiliser

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité sur iOS 14 pour vous aider à gérer la gamme parfois encombrante dapplications que vous avez téléchargées.

Appelé App Library, il a le potentiel de changer la façon dont vous accédez aux applications sur votre iPhone et facilite la recherche rapide de vos applications préférées ou les plus utilisées. Cela évitera certainement ces moments pénibles de se souvenir de lécran daccueil ou du dossier dans lequel vous avez mis lapplication que vous devez utiliser à ce moment-là.

Bien que vous ne puissiez pas désactiver la nouvelle fonctionnalité, vous pouvez toujours minimiser son utilisation si vous nêtes pas prêt à ladopter. Cependant, comme nous lavons constaté lors de la version bêta publique d Apple , une fois que vous aurez commencé à utiliser la fonctionnalité App Library, vous commencerez à lutiliser de plus en plus et vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.

La bibliothèque dapplications est trouvée en faisant glisser vers la gauche sur la dernière page de lécran daccueil qui contient actuellement des applications sur votre iPhone. Cela pourrait être deux balayages, des dizaines de balayages et dépendra du nombre dapplications que vous avez installées sur votre Apple iPhone (la fonctionnalité nest pas disponible sur liPad dans iPadOS 14 ).

Comme son nom lindique, toutes vos applications sont stockées dans la bibliothèque dapplications et sont présentées dans un certain nombre de dossiers basés sur les catégories trouvées dans lApp Store. Ainsi, Instagram et Twitter seraient dans le dossier Social par exemple, tandis que YouTube sera dans Entertainment.

Les applications de la bibliothèque dapplications sont présentées dans des dossiers de catégories avec trois icônes dapplications plus grandes et dans le coin inférieur droit jusquà quatre plus petites dans une grille carrée.

Vous ne pouvez pas modifier le nom des dossiers ou organiser lordre dans lequel ils apparaissent, mais Apple essaie de vous proposer des actions rapides pour vous éviter de devoir toujours faire défiler toutes les applications pour trouver celle dont vous avez besoin.

Pour vous aider à accéder aux applications que vous êtes le plus susceptible dutiliser, Apple a deux autres dossiers; Suggestions, qui utilise lapprentissage de lIA intégrée pour essayer de vous donner les quatre meilleures applications que vous pourriez rechercher, et Récemment ajouté qui présente les applications que vous venez de télécharger pour un accès plus rapide.

Dans chaque catégorie, les applications les plus populaires seront mises en évidence, comme lune des trois plus grandes icônes dapplications, et lordre des catégories change légèrement chaque semaine en fonction de ce que vous avez le plus utilisé pour vous éviter davoir à faire défiler constamment le en bas de lécran pour trouver les applications que vous utilisez toujours.

Pour accéder au reste des applications dans le dossier, il vous suffit de cliquer sur les icônes plus petites et cela révèle toutes les applications de cette catégorie comme il le fait normalement lors de lutilisation de dossiers sur iOS.

En plus de taper sur les icônes, vous pouvez rechercher dans la bibliothèque dapplications via la grande barre de recherche en haut de lécran. Commencez à taper et la liste se réduit. Alternativement, la page de recherche propose également une liste alphabétique de vos applications avec un alphabet daccès rapide sur le côté droit que vous pouvez utiliser pour sauter au début dune lettre.

Si, comme nous, vous essayez de gérer vos applications sur vos pages décran daccueil depuis un certain temps, vous constaterez peut-être quavec la bibliothèque dapplications, vous navez plus besoin de toutes les pages de lécran daccueil.

Plutôt que de supprimer individuellement une application ou de passer du temps à déplacer vos applications dans un processus laborieux pour effacer une page décran daccueil, vous pouvez rapidement masquer un écran daccueil pour vous permettre daccéder à la bibliothèque dapplications avec moins de glissements de droite à gauche.

Pour ce faire, appuyez longuement sur lécran daccueil pour forcer les applications à «trembler», puis appuyez sur les points de lécran daccueil juste au-dessus du dock - le nombre de points correspondra au nombre de pages décran daccueil que vous avez.

Taper sur les points révèle un écran «Modifier les pages» où vous pouvez voir toutes les pages de lécran daccueil que vous avez. Sous chacun deux se trouve une icône de coche circulaire que vous pouvez décocher pour masquer la page. La bonne nouvelle est que si vous changez davis, vous pouvez rapidement cocher à nouveau la case et ramener la page de lécran daccueil à une date ultérieure.

Une fois que vous êtes satisfait des résultats, vous appuyez simplement sur Terminé et vous êtes prêt à partir.

Nous avons découvert au début que vous voudrez probablement masquer une ou deux pages - probablement les applications que vous utilisez rarement - mais au fil du temps, nous avons lentement réduit le nombre de pages de lécran daccueil. Cependant, vous devez toujours avoir au moins une page décran daccueil.

Là où la bibliothèque dapplications est vraiment utile, cest quelle vous permet de masquer les applications que vous nutilisez pas souvent, mais que vous souhaitez conserver sur votre téléphone.

Si vous prévoyez de conserver un certain nombre de pages de lécran daccueil Plutôt que de supprimer complètement lapplication de votre iPhone, vous pouvez la déplacer vers la bibliothèque dapplications afin quelle ne saffiche pas sur un écran daccueil. Pour ce faire, maintenez longtemps sur lécran daccueil pour forcer les applications à «secouer», puis appuyez sur licône «-» comme si vous supprimiez lapplication. Mais au lieu de taper sur linstruction «Supprimer lapplication», tapez plutôt sur «Déplacer vers la bibliothèque dapplications».

Lapplication sera supprimée de la page de lécran daccueil, mais pas supprimée de votre iPhone.

Après avoir installé iOS 14, vous remarquerez que la première application que vous téléchargez par la suite napparaîtra pas sur la maison comme ils lont toujours fait. En effet, les applications récemment téléchargées napparaissent plus sur lécran daccueil, mais apparaissent à la place dans le dossier Récemment téléchargé de la bibliothèque dapplications.

Cest déroutant au début, mais peut être corrigé dans lapplication Paramètres si vous naimez pas cette approche. Pour vous assurer que les applications nouvellement téléchargées sont toujours ajoutées à votre écran daccueil, allez dans Paramètres> Écran daccueil et cochez si vous voulez que lapplication nouvellement téléchargée soit «Ajouter à lécran daccueil» ou «Bibliothèque dapplications uniquement».

Vous constaterez également que cette page vous permet de définir si vous souhaitez afficher les badges de notification dans la bibliothèque dapplications. Nous lavons essayé et cela devient très encombré très rapidement, car si ce nest pas une application populaire, il ne montre pas à quelle application la notification est destinée.

Dans lensemble, la bibliothèque dapplications est facile à utiliser et très logique dans son approche, mais il faut garder à lesprit si vous prévoyez de lutiliser beaucoup, cest quelle supprime les noms de vos applications au premier coup dœil. Cela peut convenir aux applications populaires avec des icônes mémorables - Twitter ou Instagram - mais ce nest pas très utile pour les jeux ou les applications qui nont pas vraiment de logo que vous reconnaîtrez.

Attendez-vous à ce que certaines icônes dapplications changent car ils se rendent compte quen tant que petit carré, le logo de lapplication ne crie pas vraiment ce qui est réellement.

La bibliothèque dapplications nest disponible que dans iOS 14. iOS 14 est actuellement disponible en version bêta publique et devrait être disponible pour les utilisateurs diPhone en septembre. Apple na pas encore fixé de date de sortie officielle.

Écrit par Stuart Miles. Édité par Dan Grabham.