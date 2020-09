Apple prévoit de lancer un tas de nouveaux appareils cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple serait occupé à fabriquer des millions de nouveaux iPhones pour cet automne, en plus de préparer les mises à jour matérielles de son portefeuille. Si tout cela semble assez évident et semble faire écho à des mois de rumeurs, Bloomberg a néanmoins publié un rapport pour confirmer ce que nous attendons tous.

Tout dabord, il a déclaré quApple prévoyait dexpédier entre 75 et 80 millions diPhone 5G cette année, ce qui corrobore les rapports précédents selon lesquels Apple prévoyait dadopter la 5G, et que la pandémie de coronavirus na pas gravement affecté la production ni nui à la demande. Gardez à lesprit quApple lui-même a déclaré que le nouvel iPhone serait retardé en octobre - mais, étant donné quil lance généralement de nouveaux téléphones vers la fin du mois de septembre, ce nest pas un retard important.

Mark Gurman et Debby Wu de Bloomberg, qui ont tous deux de bons antécédents en matière de révélation des secrets dApple, ont revendiqué quatre nouveaux iPhones avec écrans OLED - peut-être dans des tailles de 5,4, 6,1 ou 6,7 pouces - sont en route. Attendez-vous également à une ligne Pro à tranchants en acier, ainsi quà des variantes en aluminium (lanalyste Ming-chi Kuo pense en fait que les modèles Pro seront livrés plus tard dans lannée). Il y aura également une nouvelle couleur bleu foncé pour remplacer le vert.

Le 6,7 pouces Pro pourrait également être le seul modèle à recevoir la technologie de scanner LIDAR dApple qui a fait ses débuts dans liPad Pro de cette année.

En parlant de liPad Pro, le rapport de Bloomberg confirme également les rapports existants sur ce quApple prévoyait pour ses annonces de matériel dautomne. Un nouveau modèle iPad Air avec des lunettes minces dans une taille de 10,8 pouces pourrait être sur le pont. Deux nouvelles variantes dApple Watch pour suivre les séries 5 et 3 pourraient également être à venir. Oui, cela signifie quune Apple Watch moins chère pourrait faire ses débuts. Un HomePod plus petit et moins cher est également attendu.

Enfin, des écouteurs intra-auriculaires de marque Apple et une nouvelle Apple TV avec un processeur mis à jour et une nouvelle télécommande seraient en préparation.

Écrit par Maggie Tillman.