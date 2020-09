Apple Air Tags pourrait être lancé avec liPhone 12

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple pourrait lancer ses Air Tags - également connus sous le nom de Apple Tags - dans les prochains mois si lon en croit le dernier rapport.

Selon le blog japonais Macotakara , Apple devrait annoncer ses balises Tile-concurrent aux côtés des attendus iPhone 12 et Apple Watch Series 6 , qui devraient être dévoilés en octobre.

Le blog a également affirmé que les balises, qui auraient une gamme de fonctionnalités, notamment pour vous aider à retrouver vos appareils perdus, devaient être annoncées avec l iPhone SE plus tôt en 2020, mais elles ont été retardées.

La suggestion quils arrivent avec liPhone 12 confirme les rumeurs précédentes selon lesquelles nous les verrions avant la fin de lannée. Macotakara suggère que les Air Tags pourraient également fonctionner avec des clips dapplication .

Des rumeurs précédentes suggèrent que les Air Tags seront de conception circulaire et feront partie de lapplication Find My lors de leur lancement. Il est également affirmé quils seront étanches, disposeront dun mode perdu et quils se coupleront à votre compte iCloud par proximité dun iPhone, comme le font les AirPod .

Il y a également eu la suggestion détiquettes comportant une batterie amovible ou une charge magnétique. Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant les Apple Tags, ou Air Tags, dans notre rubrique distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.