Fuites vidéo de liPhone 12 Pro Max, semble afficher des paramètres de taux de rafraîchissement élevés

(Pocket-lint) - Une vidéo prétendant montrer lécran de liPhone 12 Max a fui. La vidéo semble confirmer les paramètres de taux de rafraîchissement élevé pour les Pro et Pro Max.

Les paramètres indiquent lactivation dun taux de rafraîchissement élevé (qui serait de 120 Hz) ainsi quune autre bascule pour activer une version adaptative - de sorte que le taux de rafraîchissement descendrait à 60 Hz sil convenait pour «le contenu affiché à lécran», économisant vie de la batterie.

La fuite est due au leaker en série Jon Prosser et, bien que Prosser ne se soit pas toujours montré fiable , la présence de la vidéo semble confirmer la fonctionnalité.

La taille de lencoche qui reste la même semble également confirmée. En effet, Prosser confirme que le réseau de caméras frontales True Depth restera de la même taille.

Prosser a également révélé dautres détails - que les lunettes seront encore plus minces pour plus despace décran, que le module de caméra est 10% plus grand que sur le 11 Pro Max et que Face ID sera amélioré afin quil puisse même fonctionner à plat sur une table .

Tant que la rumeur dit que les côtés sont anguleux comme liPad Pro, le verre conserve une légère courbe.

Les rumeurs sur liPhone 12 sintensifient certainement maintenant que nous ne sommes quà quelques semaines du lancement - même sil semble certainement que la révélation aura lieu fin septembre ou début octobre maintenant.

Écrit par Dan Grabham.