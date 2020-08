Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple travaille toujours sur une version "moins ambitieuse" du tapis de chargement sans fil AirPower annulé, selon un nouveau rapport.

Apple a annoncé le tapis de chargement sans fil AirPower en 2017, mais après deux ans defforts pour tenter de mettre lappareil sur le marché, Apple a annulé le projet en disant quil nétait pas en mesure de répondre à ses «normes élevées».

AirPower a été annoncé comme un appareil capable de charger simultanément votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods, sans fil, sans que vous ayez besoin de les placer dans certaines positions. On prétend que le tapis a rencontré plusieurs problèmes, y compris des problèmes techniques avec les circuits internes et la conception à bobines multiples qui devient trop chaud, ce qui lempêche de ne jamais arriver sur le marché.

Le nouveau rapport de Bloomberg , qui se concentre sur une start-up sans fil appelée Aira, indique: "Plus dun an après la disparition dAirPower, Apple développe un chargeur sans fil moins ambitieux pour liPhone."

Le rapport ne mentionne que brièvement lidée, mais ce nest pas la première fois que nous entendons quApple travaille toujours sur une version de lAirPower. Lanalyste Ming-Chi Kuo a prédit quApple publierait un petit tapis de chargement sans fil dans le courant de 2020 et il a également été rapporté quApple testait une nouvelle version dAirPower.

Lanalyste technologique Jon Prosser a également affirmé que des sources lui avaient confirmé que le projet était toujours en cours et quApple nabandonnait pas son rêve de recharge sans fil. On dit que la nouvelle version selon la rumeur pourrait coûter jusquà 250 $. Yikes.

Vous pouvez tout lire sur lhistoire dApple AirPower dans notre fonctionnalité distincte , y compris un aperçu de toutes les rumeurs entourant une autre version de celui-ci.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Rik Henderson.