(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer quatre nouveaux iPhones avant la fin de lannée et bien que nous nayons pas encore de détails officiels les concernant - sauf que le lancement a été retardé de quelques semaines - de beaux rendus sont apparus en ligne nous montrant ce que liPhone 12 standard pourrait ressembler.

Les rumeurs suggèrent que liPhone 12 sera disponible en quatre modèles: liPhone 12, liPhone 12 Max, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max. Il a été affirmé que le design séloignera des bords arrondis que nous avons vus depuis l iPhone 6 et reviendra aux bords plus plats proposés sur l iPhone 4 et 5.

Les rendus, qui ont été créés par Svetapple (repris par 9to5Mac ), montrent liPhone 12 standard avec un corps plus plat, des lunettes plus minces autour de lécran et une encoche légèrement réduite par rapport à liPhone 11. Les rendus ont été créés dans le les mêmes couleurs que liPhone 11 sont actuellement proposées, mais il est probable que liPhone 12 introduirait au moins une nouvelle option de couleur dans la palette.

Les rendus ne sont que des rendus bien sûr, alors ne soyez pas trop excité pour le moment, mais ils nous rappellent à quel point liPhone 5 avait un superbe design et à quel point une version mise à jour et raffinée pourrait être belle.

LiPhone 12 aurait un écran de 5,4 pouces, tandis que le modèle standard plus grand aurait un écran de 6,1 pouces. LiPhone 12 Pro aurait également un écran de 6,1 pouces, tandis que liPhone 12 Pro Max aurait un écran de 6,7 pouces.

Rien nest encore officiel, mais vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les appareils dans notre rafle de rumeurs sur l iPhone 12 .

Écrit par Britta O'Boyle.