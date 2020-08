Quest-ce quApple AirDrop et comment lutiliser?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple AirDrop est une fonctionnalité diOS, diPadOS et de MacOS qui permet aux utilisateurs dappareils Apple de partager et de recevoir sans fil des photos, des documents, des sites Web, des vidéos, des notes, des emplacements cartographiques et plus encore avec dautres appareils Apple à proximité.

Cest similaire à ce que propose le partage à proximité de Google pour les utilisateurs dAndroid, et quand cela fonctionne, cest un excellent moyen de partager des choses rapidement et facilement entre vos propres appareils Apple ou avec un autre appareil Apple, quil sagisse dun contact ou non, sans avoir à ouvrir Mail , Messages ou une autre application comme WhatsApp et joignez le fichier.

Voici comment AirDrop fonctionne, comment lutiliser et il y a aussi une section sur ce quil faut faire si AirDrop ne fonctionne pas.

LAirDrop dApple utilise initialement Bluetooth pour établir une connexion Wi-Fi entre deux appareils. Les deux appareils doivent être Apple, mais cela fonctionne entre un iPhone et un iPhone, un iPhone et un Mac, un Mac et un iPad, etc.

Les deux appareils Apple que vous utilisez pour AirDrop doivent tous deux avoir le Bluetooth et le Wi-Fi activés et ils doivent se trouver à moins de 9 mètres (30 pieds) lun de lautre. Un pare-feu est ensuite créé autour de la connexion Wi-Fi dégal à égal à partir des deux appareils et les fichiers envoyés à laide dAirDrop sont chiffrés.

Lorsque vous sélectionnez licône de partage sur un fichier ou une photo, les appareils à proximité prenant en charge AirDrop - et dont les paramètres AirDrop ne sont pas définis sur Réception désactivée sur iPhone, iPad ou iPod Touch ou No One sur Mac - apparaîtront automatiquement sous le fichier dans lécran de partage. Lorsque vous appuyez sur le récepteur, ils seront avertis et ils auront la possibilité daccepter ou de rejeter le fichier.

Apple AirDrop transférera ensuite le fichier via la connexion Wi-Fi. Il nutilise jamais NFC, Bluetooth ou Bluetooth Low Energy pour le transfert comme certains autres services utilisent, ce qui signifie que le transfert est normalement très rapide.

Pour utiliser AirDrop, vous devez vous assurer que votre Wi-Fi et votre Bluetooth sont activés et que tous les points daccès personnels sont désactivés. Vous devrez également vous assurer que vos paramètres AirDrop sont définis sur Contacts uniquement ou Tout le monde plutôt que Réception désactivée lors de la réception de fichiers et il en va de même pour lappareil avec lequel vous partagez le contenu.

Pour les contacts uniquement, lappareil Apple avec lequel vous partagez du contenu devra avoir votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone portable dans votre carte de contact pour quAirDrop fonctionne. Si vous ou eux ne disposez pas de ces informations, assurez-vous que les paramètres AirDrop des deux appareils sont définis sur Tout le monde.

Lorsque vous êtes prêt à partager un fichier, une photo, une page Web ou tout ce que vous souhaitez partager sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, ouvrez le fichier et appuyez sur licône de partage.

Tout appareil Apple à proximité associé à votre identifiant Apple apparaîtra immédiatement sous le contenu que vous partagez avec le logo AirDrop (cinq cercles bleus presque) à côté. Appuyer sur lappareil enverra le fichier directement à cet appareil Apple.

Pour voir dautres appareils Apple à proximité, appuyez sur le logo AirDrop sous la ligne de contacts suggérés - sils napparaissent pas sous le contenu - puis choisissez lutilisateur AirDrop avec lequel vous souhaitez partager le fichier. Lutilisateur aura alors la possibilité daccepter ou de refuser le fichier sur son appareil.

Sils acceptent, lAirDrop passera dans la même application à partir de laquelle il a été envoyé, de sorte quune page Web Safari souvrirait immédiatement dans Safari, tandis quune photo apparaîtrait immédiatement dans l application Photos . La même chose se produira lorsque vous accepterez un fichier.

Vous ne recevrez pas de notification dacceptation ou de rejet lorsque vous vous enverrez quelque chose tant que les deux appareils sont connectés avec le même identifiant Apple. Le fichier sera automatiquement envoyé à lautre appareil de votre choix.

Lorsque vous êtes prêt à partager un fichier à laide dAirDrop sur votre Mac, ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer et cliquez sur le bouton Partager dans la fenêtre de lapplication. Vous pouvez également cliquer sur le fichier tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée dans le Finder et choisir partager dans le menu contextuel.

Vous devrez ensuite choisir AirDrop parmi les options de partage et sélectionner le destinataire AirDrop dans la zone AirDrop. Vous pouvez également lancer le Finder et ouvrir lAirDrop à partir de la barre de gauche. Il est alors possible de faire glisser et déposer le fichier sur le destinataire.

Pour recevoir des fichiers, vous devrez appuyer sur Accepter ou Rejeter lorsque la demande apparaît sous forme de notification ou de message dans la fenêtre AirDrop. Si vous acceptez, le fichier sera enregistré dans votre dossier Téléchargements.

Trois options de configuration sont disponibles dans les paramètres AirDrop de liPhone, de liPad et de liPod Touch: Réception désactivée, Contacts uniquement, Tout le monde.

Lorsque Réception désactivée est cochée, vous ne recevrez aucune demande AirDrop. Lorsque Contacts uniquement est coché, seuls vos contacts pourront voir votre appareil apparaître. Lorsque Tout le monde est coché, tous les appareils Apple à proximité utilisant AirDrop peuvent voir votre appareil.

Pour modifier les paramètres: Ouvrez Paramètres> Général> AirDrop> Choisissez votre paramètre.

Vous pouvez également faire glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit sur un iPhone X ou version ultérieure, ou un iPad avec iOS 12 ou iPadOS pour ouvrir le centre de contrôle. Si vous avez un iPhone 8 ou antérieur, faites glisser votre doigt vers le haut pour accéder au centre de contrôle.

Depuis le Centre de contrôle, appuyez fermement ou touchez et maintenez la carte des paramètres réseau, puis touchez et maintenez licône AirDrop pour ouvrir les options de paramètres.

Il existe trois options de configuration disponibles dans les paramètres AirDrop sur Mac , comme sur iPhone, iPad et iPod Touch, mais elles sont formulées légèrement différemment. Sur Mac, les options sont «Permettez-moi dêtre découvert par»: Personne, Contacts uniquement ou Tout le monde.

Pour modifier les paramètres, ouvrez Finder> Tapez sur AirDrop dans la barre de gauche> Tapez sur le bleu "Permettez-moi dêtre découvert par: [Personne, Contacts seulement, Tout le monde]"> Sélectionnez loption que vous voulez choisir.

AirDrop fonctionne avec iPhone, iPad, iPod Touch et Mac. Chaque iPhone, iPad ou iPod Touch doit exécuter iOS 7 ou version ultérieure et chaque Mac doit avoir été introduit en 2012 ou version ultérieure (à lexclusion du Mac Pro 2012) et sous OS X Yosemite ou version ultérieure.

AirDrop ne fonctionne pas sur les appareils Android ou Windows.

AirDrop est génial - quand il fonctionne - mais cela peut être un peu glitch. Voici quelques conseils à essayer si AirDrop ne fonctionne pas pour vous sur votre iPhone, iPad, iPod Touch ou Mac.

Vérifiez que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur les deux appareils denvoi et de réception

Assurez-vous que tous les points daccès personnels sont désactivés

Assurez-vous que les deux appareils sont à moins de 9 mètres (30 pieds) lun de lautre

Sil est configuré pour recevoir des contacts uniquement, les deux appareils doivent être connectés à iCloud et ladresse e-mail ou le numéro de téléphone associé à lidentifiant Apple de lexpéditeur doit se trouver dans lapplication Contacts de lappareil de réception.

Si vous voyez Réception désactivée sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch et que vous ne pouvez pas appuyer pour le modifier: Accédez à Paramètres> Temps décran> Restrictions de contenu et de confidentialité> Applications autorisées> Assurez-vous quAirDrop est activé.

Sur Mac, choisissez le menu Pomme> Préférences Système> Sécurité et confidentialité> Cliquez sur longlet Pare-feu> Cliquez sur le verrou> Entrez votre mot de passe lorsque vous y êtes invité> Cliquez sur Options du pare-feu> Désélectionnez «Bloquer toutes les connexions entrantes».

Écrit par Britta O'Boyle.