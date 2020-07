Les résultats de Qualcomm suggèrent que liPhone 12 sera légèrement retardé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que la date de sortie de l iPhone 12 sera légèrement plus tardive que dhabitude, avec des débuts en octobre plutôt quen septembre - bien quelle puisse encore être annoncée en septembre, bien sûr, juste avec une apparition tardive sur les tablettes.

Si les prévisions de bénéfices sont souvent ennuyeuses, elles peuvent parfois nous donner des indices sur des produits non annoncés. Il est confirmé que Qualcomm fournit le matériel 5G à lintérieur du nouvel iPhone 12, ce qui est une énorme affaire pour le fabricant de puces.

Mais les perspectives Q4 de Qualcomm indiquent quil y aura "un impact partiel du retard du lancement dun téléphone phare mondial 5G".

Bien que cela puisse potentiellement parler du Google Pixel 5 probablement attendu en octobre, notre argent est sur liPhone 12. Un autre fournisseur clé dApple, Broadcom, a déjà mis en garde contre un éventuel retard. Les lancements diPhone dApple se glissent généralement dans la dernière semaine du troisième trimestre.

Nous pensons maintenant que chacune des quatre nouvelles variantes de liPhone 12 sera compatible 5G. Nous avions précédemment spéculé sil pourrait y avoir un seul iPhone 5G ou si la 5G serait limitée aux Pro et Pro Max. En loccurrence, il sera également à lintérieur de liPhone 12 et de liPhone 12 Max standard (qui, oui, nest quune version plus grande du modèle standard).

Nous pouvons obtenir un peu plus de détails à ce sujet à partir des résultats dApple, qui sont attendus plus tard dans la journée, mais ne vous attendez à rien de trop révélateur.

Écrit par Dan Grabham.