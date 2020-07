Les prix de liPhone 12 et de liPhone 12 Pro fuient: voici combien vous devrez payer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un fuyant Apple a affirmé avoir des détails clés sur la nouvelle série diPhone 12, notamment les tailles et les prix des batteries.

Certaines informations sont simples, comme le fait quil y aura quatre modèles. Cela fait beaucoup de bruit depuis un certain temps, tout comme les tailles décran.

En plus des remplacements de la série iPhone 11 existante, nous savons depuis un certain temps quil existe une taille plus grande de 6,1 pouces de liPhone 12 standard appelé iPhone 12 Max.

Cela signifie donc que les variantes de 5,4 et 6,1 pouces de liPhone 12 plus liPhone 12 Pro obtiendraient une augmentation de taille à 6,1 (au lieu de 5,8), mais comme auparavant, il y aura également un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.

Nous pensons également que les quatre téléphones auront cette fois-ci des écrans OLED ainsi que la 5G, bien quau lieu dêtre tous fabriqués par Samsung, les écrans standard de liPhone 12 seront fabriqués par BOE.

Il semble y avoir des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go avec le Pro, tandis que les iPhone 12 et 12 Max seront livrés avec des options de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Les batteries seront plus grandes dans la gamme Pro avec respectivement des batteries de 2775 mAh et 3687 mAh. LiPhone 12s standard aura des batteries de 2227 mAh et de 2815 mAh.

On pense que le prix est le suivant:

64 Go - 699 $

128 Go - 749 $

256 Go - 849 $

64 Go - 799 $

128 Go - 849 $

256 Go - 949 $

128 Go - 1 049 $

256 Go - 1149 $

512 Go - 1 349 $

128 Go - 1149 $

256 Go - 1 249 $

512 Go - 1 449 $

Écrit par Dan Grabham.