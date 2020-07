Les futurs iPhones pourraient bénéficier dune technologie de zoom révolutionnaire

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple est sur la bonne voie pour installer une caméra à zoom périscope dans ses futurs iPhones, selon des recherches effectuées par un analyste renommé.

La note, publiée par Ming-Chi Kuo, indique quApple a signé un fournisseur pour fournir un système de zoom périscope à utiliser dans un iPhone, et sera probablement prêt dici 2022.

Cela signifie - si Kuo est précis - que la série iPhone 14 comportera une caméra à zoom épique similaire à ce que nous avons vu dans certains des principaux produits phares dAndroid au cours des deux dernières années.

Dans la plupart des cas, ces capacités de zoom signifient que vous pouvez généralement obtenir un zoom optique 5x ou 10x dans un appareil photo de smartphone, ce qui donne des images toujours nettes et détaillées, même lorsque le zoom est très éloigné.

Ce type de technologie a été présenté pour la première fois par Oppo lors du Mobile World Congress en 2017 et implique lallocation dobjectifs internes perpendiculaires à lobjectif externe.

Faire passer les éléments de lobjectif horizontalement à lintérieur du téléphone, avec un prisme à angle droit dirigeant la lumière à travers eux, signifie que vous pouvez créer un mini-zoom sans avoir une saillie extrêmement grande dépassant à larrière du téléphone.

Ce système a depuis été utilisé dans de nombreux téléphones phares grand public, notamment l Oppo Find X2 Pro et le Huawei P40 Pro Plus . Samsung a également utilisé un système similaire dans son S20 Ultra et la utilisé pour pousser le zoom numérique jusquà 100x, avec des résultats moins que parfaits.

La récente rumeur sur iPhone - publiée par Apple Insider - suggère quApple est presque prêt à se joindre à cette tendance. Si la recherche se transforme en un vrai produit, il sera intéressant de voir en quoi la méthode dincorporation du zoom périscope dApple diffère de celle de ses concurrents.