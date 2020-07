Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous utilisez lapplication Mail native ou Gmail sur liPhone dApple et que vous souhaitez ajouter la suppression comme lune des options de balayage ou modifier le geste de balayage, vous êtes au bon endroit.

La suppression nest pas une option par défaut pour les gestes de balayage dans lapplication Mail ou Gmail. Au lieu de cela, vous verrez Déplacer, Archiver et trois points menant à un certain nombre doptions différentes lorsque vous glissez de droite à gauche dans Mail, et archiver lorsque vous glissez de droite à gauche ou de gauche à droite dans Gmail. De gauche à droite dans Mail vous donnera loption par défaut de marquer un e-mail comme lu, bien que cela puisse également être modifié.

Nous avons détaillé un guide étape par étape sur la façon de modifier les options de balayage sur votre iPhone pour ajouter une suppression afin de faciliter la suppression instantanée des e-mails dans Mail et Gmail, ainsi que sur la façon de modifier les options de balayage entre marquer comme lu , marqué et déplaçant un message.

Vous découvrirez également comment annuler rapidement une suppression si vous avez un petit coup heureux et que vous avez supprimé un e-mail par accident.

Ces étapes vous permettront dajouter la suppression comme lune des options de balayage lorsque vous faites glisser votre doigt de droite à gauche dans lapplication Mail native sur iPhone.

Aller aux paramètres Faites défiler jusquà Mots de passe et comptes Appuyez sur le compte de messagerie pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de balayage Appuyez sur le compte en haut de la page pour ouvrir les paramètres du compte Appuyez sur Avancé en bas de la page des paramètres du compte Sélectionnez "Boîte aux lettres supprimée" dans la section "Déplacer les messages supprimés vers". Assurez-vous que Bin est sélectionné pour Boîte aux lettres supprimée dans la section Comportements de la boîte aux lettres en haut Appuyez sur Compte en haut à gauche pour revenir en arrière Appuyez sur Terminé en haut à droite pour enregistrer les paramètres Accédez à vos e-mails et faites glisser votre doigt de droite à gauche. Supprimer devrait apparaître comme une option sur la droite Glisser complètement à droite sans pause supprimera le-mail sans afficher les options

Ces étapes vous permettront dajouter la suppression comme lune des options de balayage lorsque vous faites glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite dans lapplication Gmail sur iPhone.

Accédez à lapplication Gmail Sélectionnez les trois lignes dans le coin supérieur gauche Faites défiler jusquà Paramètres Appuyez sur les actions de balayage de courrier Appuyez sur Glisser vers la gauche ou Balayer vers la droite selon vos préférences Sélectionnez Bin Appuyez sur Glisser vers la gauche ou Balayer vers la droite Sélectionnez laction souhaitée Appuyez sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche Appuyez sur le «x» dans le coin supérieur gauche pour quitter le menu des paramètres et revenir à votre boîte de réception Gmail

Ces étapes vous aideront à modifier les autres options de balayage lorsque vous faites glisser votre doigt de droite à gauche ou de gauche à droite dans lapplication Mail native sur iPhone.

Ouvrir les paramètres Appuyez sur Mail Appuyez sur Options de balayage Choisissez entre Aucun, Marquer comme lu, Marquer et Déplacer le message pour glisser vers la droite Choisissez entre Aucun, Marquer comme lu, Marquer et Déplacer le message pour glisser vers la gauche Vos sélections seront enregistrées jusquà ce que vous les modifiiez à nouveau

Si vous avez supprimé un e-mail par accident dans Mail ou Gmail, il est facile de lannuler, tant que vous le faites immédiatement.

Dans Mail, une fois que vous avez supprimé le-mail, secouez votre téléphone et appuyez sur «Annuler» lorsque la case Annuler la suppression apparaît. Cest tout. Le-mail réapparaîtra dans votre boîte de réception.

Dans Gmail, une fois que vous avez supprimé le-mail, appuyez sur loption Annuler dans la barre noire en bas de votre écran et le-mail réapparaîtra. Vous devrez cependant être rapide pour les deux. Si vous nêtes pas assez rapide, vous pouvez trouver le-mail supprimé dans votre corbeille.