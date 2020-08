Comment ajouter des widgets à lécran daccueil de votre iPhone sous iOS 14

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bienvenue dans le nouveau monde des widgets dans iOS 14.

Linclusion par Apple de widgets dans cette version diOS est intéressante, il faut le dire. Auparavant, il navait montré aucune inclination à gâcher la disposition de lécran daccueil standard dans iOS, préférant laisser la personnalisation à Android et Windows Phone.

Mais iOS 14 change tout cela. Non seulement nous avons des widgets, que nous couvrons ici, mais il existe également une nouvelle bibliothèque dapplications qui fonctionne comme le tiroir dapplications dans Android. En termes simples, il vous permet de masquer certaines de vos pages décran daccueil (à lexception des plus importantes) et de parcourir vos applications par catégorie (ou de les rechercher, ce que vous pourriez déjà).

Mais revenons aux widgets! Auparavant, les widgets nétaient disponibles que sur lécran Aujourdhui. Cest lécran que vous voyez lorsque vous glissez vers la gauche à partir du premier écran daccueil. Cela reste important, car il sagit toujours dune maison pour vos nouveaux widgets améliorés. Cest juste que maintenant vous pouvez les positionner sur votre écran daccueil comme vous le souhaitez.

Les widgets de nouveau style dans iOS 14 vous montrent en un coup dœil des informations et, comme vous le verrez, vous pouvez les positionner comme vous le souhaitez et dans différentes tailles. Actuellement, seules les applications intégrées ont des widgets, mais cela va changer.

1. Maintenez la touche sur lécran daccueil comme si vous alliez déplacer ou supprimer des applications. Lorsque les icônes commencent à trembler, vous remarquerez quil y a une nouvelle icône + en haut à gauche qui vous permet dajouter des widgets en fonction de ce qui est déjà installé. Vous verrez alors la fenêtre contextuelle du tiroir de widgets comme celle de droite ci-dessous. Vous pouvez également accéder à la vue Aujourdhui et vous verrez des widgets comme à droite.

2. Vous verrez alors cette fenêtre contextuelle qui vous permet de rechercher des widgets ou vous pouvez en choisir un parmi les images de widgets.

3. Appuyez sur le widget souhaité. Vous pouvez ensuite faire défiler les différentes tailles disponibles. Lorsque vous arrivez au bon, appuyez sur Ajouter un widget.

Vous pouvez choisir de faire défiler plus doptions pour chaque widget (différentes tailles) ou simplement faire glisser les widgets sur lécran daccueil ou lécran Aujourdhui. Les icônes existantes seront ensuite déplacées, ce qui signifie quil faudra un peu de travail pour trier votre écran daccueil.

Vous pouvez également réorganiser vos widgets sur lécran Aujourdhui comme indiqué ici:

Il existe également quelque chose appelé Smart Stack dans lequel vous pouvez créer une pile de widgets qui peuvent éventuellement utiliser lintelligence sur lappareil pour vous donner le bon widget en fonction de lheure, de lemplacement et de lactivité - bien que notre pile intelligente nait pas tout à fait la mesure de nous. encore. Vous pouvez faire défiler la Smart Stack pour voir les différents widgets. Cela fonctionne très bien - mais ne sera pas aussi intuitif pour les nouveaux utilisateurs.

Parce que cela vous donne tellement doptions que les utilisateurs diPhone nont jamais eu auparavant, vous ressentez un sentiment de liberté avec eux, mais aussi une confusion totale sur ce quil faut mettre où. Nous sommes restés avec de simples widgets de calendrier, dactivité et de météo sur notre écran daccueil plutôt que de nombreux widgets - même si nous basculons entre les empiler et les décompresser.

Si vous êtes comme nous, vous voudrez peut-être quelques widgets sur votre écran daccueil ou une seule pile.

Écrit par Dan Grabham.