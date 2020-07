Comment créer, configurer et utiliser un compte de messagerie iCloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il existe un certain nombre doptions disponibles pour configurer un nouveau compte de messagerie, mais si vous cherchez à configurer un e-mail Apple iCloud, vous êtes au bon endroit.

Voici une procédure étape par étape pour créer et configurer un compte de messagerie iCloud sur votre iPhone , iPad, Mac et PC, ainsi que pour résoudre les problèmes et comment créer un alias de messagerie iCloud.

Pour créer un compte de messagerie iCloud sur votre iPhone, iPad ou iPod, procédez comme suit:

Ouvrir les paramètres Appuyez sur votre nom en haut Appuyez sur iCloud Activez Mail et appuyez sur «Créer» lorsque la fenêtre contextuelle apparaît Choisissez ladresse e-mail iCloud que vous souhaitez Appuyez sur «Suivant» Assurez-vous que vous en êtes satisfait car vous ne pouvez pas le changer par la suite Appuyez sur «Terminé»

Pour créer un compte iCloud sur votre Mac , procédez comme suit:

Choisissez le menu Apple dans le coin supérieur gauche Cliquez sur Préférences Système Si vous utilisez macOS Catalina 10.15 ou version ultérieure, cliquez sur Apple ID puis sur iCloud Si vous utilisez macOS 10.14 ou une version antérieure, il vous suffit de cliquer sur iCloud Cochez la case pour Mail Choisissez votre adresse e-mail iCloud Appuyez sur «OK» Cliquez sur «Créer» lorsque vous êtes satisfait du compte de messagerie que vous avez sélectionné

Assurez-vous dabord davoir sélectionné une adresse e-mail qui nest pas déjà utilisée. Une notification apparaîtra si le-mail est déjà utilisé, et des suggestions apparaîtront soit dans la boîte Suggestions sur un iPhone, iPad ou iPod, soit dans la flèche déroulante sur un Mac.

Si vous rencontrez lerreur «Problème dactivation de la messagerie» lors de la configuration dun compte de messagerie iCloud sur votre iPhone, iPad ou iPod, essayez de vous déconnecter diCloud et de vous reconnecter à iCloud. Assurez-vous de connaître votre identifiant Apple et votre mot de passe avant de vous déconnecter.

Pour vous déconnecter diCloud: Ouvrez Paramètres> Cliquez sur votre nom> Faites défiler jusquà Déconnexion> Suivez les instructions.

Pour vous reconnecter à iCloud: Ouvrez Paramètres> Cliquez sur la barre en haut de votre nom avant de vous déconnecter> Suivez les instructions.

Une fois que vous avez créé une adresse e-mail iCloud, vous devrez peut-être vous assurer quelle est activée dans les paramètres iCloud pour la voir apparaître dans lapplication Mail sur votre iPhone, iPad, iPod ou dans Mail sur votre Mac.

Pour activer votre compte de messagerie iCloud sur un iPhone, iPad ou iPod: Ouvrez Paramètres> Cliquez sur votre nom> iCloud> Basculer sur le courrier.

Pour activer votre compte de messagerie iCloud sur un Mac: Ouvrez le menu Apple en haut à gauche> Sélectionnez Préférences Système> Tapez sur Apple ID (macOS 10.15 et versions ultérieures)> Sélectionnez iCloud> Assurez-vous que la boîte aux lettres est cochée.

Vous devez dabord avoir créé un compte iCloud sur un appareil Apple, mais après avoir votre compte iCloud, vous pouvez ensuite le configurer sur un PC Windows.

Pour le faire, suivez ces étapes:

Téléchargez lapplication iCloud pour Windows - vous la trouverez dans le Microsoft Store si vous exécutez Windows 10 (mise à jour de mai 2019 et versions ultérieures), ou vous pouvez la télécharger à partir dici . Saisissez lidentifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés pour configurer votre compte iCloud Activez les fonctionnalités que vous souhaitez Cliquez sur Appliquer

Un alias de-mail vous permet de masquer votre adresse e-mail iCloud à un destinataire, ainsi que de gérer les e-mails que vous recevez et de surveiller les e-mails indésirables ou les spams.

Il est possible davoir trois alias de messagerie avec iCloud Mail et vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails avec un alias. Il convient de noter que vous ne pourrez pas vous connecter à iCloud.com avec un alias de messagerie et que vous ne pouvez pas créer un autre identifiant Apple, ni que lalias ne peut être changé en une adresse e-mail principale.

Pour créer un alias de messagerie iCloud, procédez comme suit:

Ouvrez iCloud.com et connectez-vous avec votre identifiant Apple Appuyez sur Mail Appuyez sur le rouage Paramètres dans le coin inférieur gauche Sélectionnez Préférences Choisissez longlet Compte Sélectionnez Ajouter un alias ... Choisissez le nom dalias, qui deviendra ladresse e-mail Ajoutez un nom complet, qui apparaîtra dans le champ De des e-mails que vous envoyez Choisissez une étiquette et une couleur détiquette, qui vous aideront à classer les e-mails envoyés à lalias Appuyez sur «Terminé»

Pour désactiver ou supprimer un alias iCloud.com, procédez comme suit: