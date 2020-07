La date de sortie de liPhone 5G est incertaine. Voici pourquoi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple ne sait toujours pas quand l iPhone 5G sera prêt à être publié. En effet, cela pousse toujours les partenaires industriels à réduire les retards de production causés par la situation mondiale actuelle.

Notez que cela ne signifie pas nécessairement que le lancement aura lieu après septembre, car cela sest produit avant quApple ait lancé un téléphone mais ne lait pas sorti pendant un certain temps - liPhone X en 2017, par exemple. Et, bien sûr, Apple étant Apple, les plans de lancement et de commercialisation seront déjà tous en place.

Les rumeurs restent partagées quant à savoir si tous les modèles diPhone 12 seront 5G ou sil sagira dun quatrième modèle spécial dans la gamme aux côtés des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces. Il se pourrait également que tous les modèles Pro soient 5G.

Selon Nikkei Asian Review , Apple a été confronté à des retards de deux à quatre semaines pour le nouveau modèle et espère toujours obtenir une sortie en octobre ou novembre alors quil y a seulement quelques semaines, il risquait de devoir retarder jusquen 2021.

"Apple fait tout son possible pour raccourcir le report", a expliqué la source.

La source indique également que léquipe de développement matériel dApple est retournée sur le campus dApple pour travailler sur les tests finaux et dautres détails.

Nikkei suggère également quApple a modifié ses prévisions pour ses iPhones 5G à 80 millions de ventes au lieu des 100 millions dunités quil visait précédemment. La source suggère également quApple construit davantage de ses anciens combinés pour compenser, en particulier liPhone XR et liPhone SE de nouvelle génération.