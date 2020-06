LiPhone 12 ne sera pas livré avec un chargeur ou des écouteurs, selon un analyste

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les prochains modèles diPhone d Apple ne seront pas livrés avec un chargeur ni des EarPods filaires, affirme lanalyste de lindustrie Ming-Chi Kuo.

Un chargeur de 20 W précédemment rumeur sera disponible séparément, dit-il, tandis que les EarPods ne sont probablement plus nécessaires grâce à la montée en puissance des alternatives Bluetooth - notamment les AirPod d Apple .

Un câble Lightning sera inclus, mais en coupant des accessoires plus grands, il permet à Apple de créer un boîtier plus petit, ce qui en fait une meilleure solution plus respectueuse de lenvironnement. De plus, cela réduit les coûts dApple, bien sûr.

Ses mots correspondent à une prédiction de léquipe danalystes de Barclays, qui a également déclaré que tous les modèles de liPhone 12 omettraient la prise de charge.

Pour être honnête, de nombreux utilisateurs préfèrent de toute façon des solutions de recharge alternatives, notamment des chargeurs sans fil ou autres chargeurs USB.

Le câble Lightning fourni avec le prochain lot diPhones serait USB-C, ce qui pourrait jeter une clé dans certaines configurations actuelles, mais il existe de nombreuses prises de charge abordables sur le marché. Et, en adoptant un modèle 20W, au moins Apple sest engagé à accélérer les temps de charge.

Kuo a ajouté que, même sil sattend à ce quApple exclue la prise des boîtiers iPhone 12, la société continuera à proposer son adaptateur secteur 12 W avec iPad, comme les variantes 10,2 pouces et iPad mini.