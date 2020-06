Lorsque liPhone copie Android, qui copie Android?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé des changements radicaux à venir sur iOS 14 , y compris lintroduction de personnalisations décran daccueil. Cette décision verra liPhone évoluer au-delà de cette grille dicônes qui a été présentée pour la première fois sur liPhone dorigine par Steve Jobs en 2007 - et qui est restée depuis.

Oui, liPhone vous a permis de changer le fond décran de votre téléphone et il vous a permis de créer des dossiers, mais il na jamais eu le genre de dynamisme quAndroid a offert autour de lécran daccueil. Faites reculer lhorloge et vous constaterez que certaines des options quiOS 14 va offrir - des widgets décran daccueil et une zone séparée pour toutes vos applications - sont présentes à la naissance dAndroid. Ils sont sur le T-Mobile G1 de 2008 - le premier téléphone Android commercial.

Android doit beaucoup à liPhone; en fait, toute lindustrie des smartphones qui a suivi doit beaucoup à liPhone et les arguments ne manquent pas pour savoir qui copie qui. Il y a eu de longues discussions entre Apple et Samsung et il serait injuste de dire quApple copiait maintenant Android sans reconnaître à quel point lunivers Android se doit à liPhone.

Nous ne voulons pas nommer de noms , mais certains des plus grands fabricants de lespace Android ont fourni des téléphones au fil des ans qui imitent le style emblématique de liPhone . Dans de nombreux cas, leurs skins Android personnalisés évitent le plateau des applications pour donner une magnifique grille dicônes décran daccueil, tout comme liPhone.

Lorsque vous considérez que certains de ces téléphones ont le même style dencoche à lavant et la même disposition de caméra à larrière - en particulier à lépoque de liPhone X - il est difficile déviter le sentiment que ces téléphones copient simplement liPhone, fournissant une alternative plus abordable. Nous avons vu des packs dicônes qui ressemblent à iOS, nous avons vu des applications dappareil photo presque identiques à liPhone et la liste continue. Limitation est la forme de flatterie la plus sincère, disent-ils.

Mais ce dernier changement dApple dans iOS 14 crée une juxtaposition intéressante: qui vont copier ces imitateurs Android maintenant quApple les copie?